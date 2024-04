Wie KI jedem einzelnen Krebspatienten helfen wird

Mit den Jahren kommt der Krebs. 2030 werden in Österreich fast 500.000 Menschen mit einer solchen Erkrankung leben. Diese gehören naturgemäß gut versorgt. Um das ohnehin überlastete medizinische Personal zu unterstützen, wird kein Weg an der Hilfe durch Künstliche Intelligenz vorbeiführen. Werden uns also bald keine Menschen mehr behandeln?