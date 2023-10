Gebärmutterhalskrebs: Viele Todesfälle vermeidbar

Die Gebärmutter besteht aus dem Gebärmutterhals (Cervix), der am unteren Ende im Muttermund endet und oberen Ende an den Gebärmutterkörper anschließt. Gebärmutter(körper)krebs geht meist von den Zellen der Schleimhaut aus, wird vor allem durch erbliche Faktoren sowie Übergewicht, Diabetes oder langen Östrogeneinfluss (meist durch hormonelle Störungen) begünstigt und tritt vor allem im höheren Alter auf. Gebärmutterhalskrebs und vor allem auch Krebs-Vorstufen hingegen können sich bereits ab dem 20. Lebensjahr bilden und stehen in engem Zusammenhang mit einer Infektion beim Geschlechtsverkehr.