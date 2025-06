Zu viel Angebot, hohe Preise: Wohnbau bricht ein

Wenn es um neue Wohnungen in Kärnten geht, gibt es eigentlich nur Verlierer. Auf der einen Seite die Menschen, die sich zwar gerne ein Eigenheim kaufen würden, aber die sich die meisten Objekte schlicht nicht leisten können. Auf der anderen Seite die Bauträger, die stark gestiegene Material-, Energie- und Personalkosten in die Preiskalkulation einbeziehen müssen und damit auch die Preise für Wohnungen in die Höhe treiben.