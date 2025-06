Iran soll über schwachen US-Angriff erstaunt sein

Nur Monate statt Jahrzehnte zurückgeworfen?

Rafael Grossi, Generaldirektor der IAEA, widerspricht dieser Einschätzung. In einem Interview mit dem US-Sender CBS erklärte er, dass der Iran bereits in einigen Monaten wieder mit der Urananreicherung beginnen könne. Die Regierung in Teheran lehnt bislang eine Inspektion der Anlagen durch die IAEA ab. Grossi zeigte sich insbesondere besorgt über den Verbleib der auf bis zu 60 Prozent angereicherten Uranbestände. Es sei unklar, ob diese durch die Angriffe zerstört wurden oder noch existieren.