Erler wechselt Partner und verpasst Kitzbühel

Der 27-Jährige spielt nach dem Major von Wimbledon, bei dem er noch einmal an der Seite des Deutschen Constantin Frantzen agiert, einige Turniere lang mit dem US-Amerikaner Robert Galloway (ATP-37.). Das Duo legt in zwei Wochen in Los Cabos in Mexiko los, zeitgleich zu Kitzbühel werden sie in Washington antreten.