Mit diesem Tracker geht‘s beruhigt auf Reisen

Bereits seit einigen Jahren bieten unterschiedliche Anbieter Koffer-Tracker an. Apple nennt ihn AirTag, Samsung taufte ihn SmartTag, die Firmen Tile, Chipolo, Nutale oder Atuvos haben ebenso ihre eigenen Produkte entwickelt. Alle haben eines gemeinsam: Sie müssen nicht im Koffer landen. Denn die meist schlüsselanhängergroßen Geräte sind für vielerlei Einsätze gerüstet. So können sie benutzt werden, um den Autoschlüssel schnell zu finden, Sport- oder Handtaschen zu orten oder seine Kinder auf dem Weg in die Schule zu begleiten.