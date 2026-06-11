Akku im Abfall ließ Altpapier-Ballen explodieren

Akkus und Batterien sind allgegenwärtig – oft denken wir aber gar nicht daran, wo sie überall verbaut sind. Und deshalb landen sie immer öfter im Müll. Unglaubliche 70 Akkus finden sich in jedem vollen Müllauto. Ein Mühlviertler Entsorger berichtet, wie im Betrieb ein Akku für einen gröberen Vorfall sorgte – und er hat eine Idee, wie mehr Batterien richtig entsorgt würden.
„Wir hatten wegen eines irrtümlich entsorgten Akkus eine Explosion. Beim Kauf eines Gartengerätes hatte der Kunde den Akku in der Verpackung vergessen und im Altpapier entsorgt. Nach dem Pressen ist der große Altpapierballen explodiert.“ Für Jürgen Humer-Zellinger, Chef der Waldinger Entsorgungsfirma Zellinger und WKO-Vize-Fachgruppenobmann, sind Batterien im Müll ein tägliches Ärgernis und eine Gefahrenquelle.
Viel Energie gespeichert
„Die meisten haben noch viel Energie gespeichert, bei Beschädigungen können Brände entstehen.“ In den Müllautos selbst gibt es keine Möglichkeit, zu löschen. In den Aufbereitungsanlagen geht ohne Rauch- und Hitzemelder sowie Sprinkler nichts mehr.
Ein Pfandsystem wie bei den PET-Flaschen würde die Rücklaufquote auch bei den alten Batterien positiv beeinflussen.
Jürgen Humer-Zellinger, Firma Zellinger Walding
Bild: Zellinger
70 Batterien je Müllauto
Sorgenkinder sind aber weniger die großen Akkus, wie jener, der explodierte, als jene, die in E-Zigaretten, Spielzeug, „sprechenden“ Grußkarten oder elektrischen Zahnbürsten verbaut sind. Sie werden oft arglos im Restmüll entsorgt. Laut einer aktuellen Auswertung verstecken sich in einer Tonne Restmüll im Schnitt acht Lithiumbatterien – macht hochgerechnet etwa 70 je Müllauto.
Sammelquote erhöhen
„Batterien und Akkus gehören ins Altstoffsammelzentrum oder zurück zum Händler“, so Humer-Zellinger. Derzeit verschwindet aber jede zweite Energiezelle im Müll. Um die Sammelquote – sie soll laut EU in vier Jahren bei 73 Prozent liegen – zu erhöhen, wünscht sich der Entsorger ein Pfandsystem wie bei den Plastikflaschen. Hier liegt die Sammelquote schon bei mehr als 80 Prozent.
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