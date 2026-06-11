Akku im Abfall ließ Altpapier-Ballen explodieren

Sammelquote erhöhen

„Batterien und Akkus gehören ins Altstoffsammelzentrum oder zurück zum Händler“, so Humer-Zellinger. Derzeit verschwindet aber jede zweite Energiezelle im Müll. Um die Sammelquote – sie soll laut EU in vier Jahren bei 73 Prozent liegen – zu erhöhen, wünscht sich der Entsorger ein Pfandsystem wie bei den Plastikflaschen. Hier liegt die Sammelquote schon bei mehr als 80 Prozent.