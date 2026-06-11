Milliarden-Geldspritze für deutsches Robo-Start-up

Das deutsche Start-up Neura Robotics hat über eine Milliarde Dollar an Investorengeldern eingesammelt. Das 2019 gegründete Unternehmen aus Metzingen im südwestlichen Bundesland Baden-Württemberg gab am Mittwoch bekannt, sich eine Series-C-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Mrd. Euro) gesichert zu haben.
Zu den Investoren gehörten Branchengrößen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Recheninfrastruktur, Produktion und Industrieautomation – darunter Amazon, Nvidia, Qualcomm, Bosch, Schaeffler und die Europäische Investitionsbank.
Das Start-up hat unter anderem den humanoiden Roboter „4NE1“ (sprich: „For Anyone“, „Für Jedermann“) im Angebot. Die Produktpalette von Neura Robotics umfasst zudem den Assistenz-Roboter Mipa sowie mehrere Industrie-Roboter.
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