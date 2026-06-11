Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neura Robotics

Milliarden-Geldspritze für deutsches Robo-Start-up

Digital
11.06.2026 10:07
Das Start-up hat unter anderem den humanoiden Roboter „4NE1“ entwickelt.
Das Start-up hat unter anderem den humanoiden Roboter „4NE1“ entwickelt.(Bild: Neura Robotics)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das deutsche Start-up Neura Robotics hat über eine Milliarde Dollar an Investorengeldern eingesammelt. Das 2019 gegründete Unternehmen aus Metzingen im südwestlichen Bundesland Baden-Württemberg gab am Mittwoch bekannt, sich eine Series-C-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Mrd. Euro) gesichert zu haben.

0 Kommentare

Zu den Investoren gehörten Branchengrößen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Recheninfrastruktur, Produktion und Industrieautomation – darunter Amazon, Nvidia, Qualcomm, Bosch, Schaeffler und die Europäische Investitionsbank.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
03.06.2026
Krone Plus Logo
Krone+ vor Ort
Robotermesse ICRA: Zu Besuch in Wiens Drohnenlabor
02.06.2026
Krone Plus Logo
Mit Minidrohne im Kopf
Faszination Roboter: Wien im Zeichen der Androiden
01.06.2026

Das Start-up hat unter anderem den humanoiden Roboter „4NE1“ (sprich: „For Anyone“, „Für Jedermann“) im Angebot. Die Produktpalette von Neura Robotics umfasst zudem den Assistenz-Roboter Mipa sowie mehrere Industrie-Roboter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
11.06.2026 10:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es ist die letzte WWDC für Tim Cook als Konzernchef. Im September soll der bisher für Geräte ...
Europa geht leer aus
Apple gegen EU: Heftiger Schlagabtausch um KI-Siri
Alter PlayStation-Hit
Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
94.566 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
81.402 mal gelesen
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Medien
ORF-Sumpf: Thurnher stellt Gagenkaiser Strobl frei
76.139 mal gelesen
Pius Strobl könnte schon bald seinen Job los sein ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1732 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1198 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Digital
Anthropic-CEO fordert:
Regierungen sollen KI den Stecker ziehen können
Globaler Trend
Auch Kanada plant nun Social-Media-Verbot unter 16
Leitfaden verschickt
KI-Kennzeichnungspflicht der EU nimmt Gestalt an
Neura Robotics
Milliarden-Geldspritze für deutsches Robo-Start-up
Hass auf Israel
NEOS-Chefin meldet Influencer bei Staatsschutz

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf