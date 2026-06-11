Milliarden-Geldspritze für deutsches Robo-Start-up

Das deutsche Start-up Neura Robotics hat über eine Milliarde Dollar an Investorengeldern eingesammelt. Das 2019 gegründete Unternehmen aus Metzingen im südwestlichen Bundesland Baden-Württemberg gab am Mittwoch bekannt, sich eine Series-C-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Mrd. Euro) gesichert zu haben.