Wirbel um neue EU-Regeln für China-Wechselrichter

Brüssel verhängte die Beschränkung im vergangenen Monat. Auslöser war die Befürchtung, dass mit dem Internet verbundene Wechselrichter aus „Hochrisikoländern“ wie China dazu genutzt werden könnten, das europäische Stromnetz zu stören. Da die Geräte Software-Updates per Fernzugriff empfangen können, warnen Beamte, dass sie ausländischen Akteuren eine Hintertür bieten könnten, um Stromnetze zu stören oder sogar abzuschalten. „Dies könnte eine Fernabschaltung der Netze der Mitgliedstaaten bedeuten, was zu landesweiten Stromausfällen führen könnte“, sagte ein Sprecher der Kommission zum Zeitpunkt des Verbots.