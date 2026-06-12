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Solarausbau gebremst?

Wirbel um neue EU-Regeln für China-Wechselrichter

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12.06.2026 10:23
Brüssel befürchtet, dass mit dem Internet verbundene Wechselrichter aus „Hochrisikoländern“ wie ...
Brüssel befürchtet, dass mit dem Internet verbundene Wechselrichter aus „Hochrisikoländern“ wie China dazu genutzt werden könnten, das europäische Stromnetz zu stören.(Bild: anatoliy_gleb - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Verbot der Europäischen Union, in China hergestellte Solarwechselrichter zu fördern, könnte mehr als ein Fünftel der neu installierten Solarleistung betreffen. Einige EU-Beamte räumen ein, dass die Beschränkungen den Ausbau der Solarenergie verlangsamen und die Kosten erhöhen könnten, argumentieren jedoch, dass die Alternative eine wachsende Anfälligkeit im Kern des europäischen Stromnetzes sei.

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Brüssel verhängte die Beschränkung im vergangenen Monat. Auslöser war die Befürchtung, dass mit dem Internet verbundene Wechselrichter aus „Hochrisikoländern“ wie China dazu genutzt werden könnten, das europäische Stromnetz zu stören. Da die Geräte Software-Updates per Fernzugriff empfangen können, warnen Beamte, dass sie ausländischen Akteuren eine Hintertür bieten könnten, um Stromnetze zu stören oder sogar abzuschalten. „Dies könnte eine Fernabschaltung der Netze der Mitgliedstaaten bedeuten, was zu landesweiten Stromausfällen führen könnte“, sagte ein Sprecher der Kommission zum Zeitpunkt des Verbots.

Basierend auf den aktuellen Installationszahlen würde das EU-weite Verbot nach Berechnungen von Reuters mindestens 14 Gigawatt (GW) an neuer Solarleistung betreffen – mehr als 20 Prozent der jährlichen Installationen in der EU. Branchendaten deuten darauf hin, dass in der EU hergestellte Wechselrichter 20 bis 40 Prozent mehr kosten als chinesische Teile, was die Gesamtsystemkosten um etwa 2 Prozent erhöht - genug, um die ohnehin schon knappen Margen weiter zu schmälern.

Rund 70 Prozent der Wechselrichter in der EU aus China
Wechselrichter, die Solarstrom in netztauglichen Strom umwandeln, sind ein kritischer, aber oft übersehener Teil des Systems. Chinesische Hersteller, angeführt von Huawei und Sungrow, lieferten in den letzten Jahren etwa 70 Prozent der Wechselrichter in Europa, wodurch die EU für einen schnell wachsenden Anteil ihrer Stromversorgung von ausländischen Geräten abhängig wurde.

EU-Beamte bezeichnen die Beschränkungen als Vorsichtsmaßnahme gegen systemische Risiken. Branchenverbände und Entwickler warnen aber, dass die Politik die Kosten erhöhen und Installationen verzögern könnte, insbesondere in Märkten, die von öffentlichen Subventionen abhängig sind. Das werde die Bemühungen zur Erreichung der Ziele für erneuerbare Energien erschweren.

Kritik aus Tschechien
„Das ist nicht so, als würde man Schuhe im Internet bestellen. Man muss mit dem Wechselrichterhersteller kommunizieren“, sagte Jan Krcmar, Geschäftsführer des tschechischen Solarverbands, zu dessen Mitgliedern auch Huawei gehört und der das Verbot nicht unterstützt. „Wir rechnen mit einem Rückgang von mindestens zwei Drittel der Installationen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren.“

Neun Gigawatt an großen Großprojekten in allen Märkten sind durch EU-Finanzierungszusagen abgesichert, wie Daten von Wood Mackenzie zeigen. In Lettland und Estland erhalten 70 Prozent der Solaranlagen für Privathaushalte irgendeine Form von EU-Förderung, während die EBRD Ungarn heuer 70 Millionen Euro (80,94 Millionen US-Dollar) für ein 700-Megawatt-Solar- und Batteriespeicherprojekt gewährt hat.

Europas Hersteller wollen die Lücke füllen
Europäische Hersteller geben an, dass sie ihre Produktion hochfahren können, um die zusätzliche Nachfrage zu decken. Der deutsche Wechselrichterhersteller SMA Solar erklärte, er sei mit einer der größten Produktionsstätten der Branche in Niestetal/Kassel in Deutschland und einer neuen Multi-Gigawatt-Fabrik am selben Standort, die im September eröffnet werden soll, „gut positioniert“ für einen potenziellen Anstieg des Auftragseingangs.

Der österreichische Hersteller Fronius erklärte, westliche Hersteller könnten die europäische Nachfrage innerhalb eines Jahres decken. Fronius merkte jedoch an, dass zur Steigerung der Produktion mehr Personal eingestellt werden müsse – ein Schritt, der nach Ansicht des Unternehmens strengere EU-Beschränkungen erfordern würde, um die Investition zu rechtfertigen.

Zitat Icon

Es reicht nicht aus, einfach nur die Subventionierung dieser Produkte einzustellen.

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauss von Fronius

„Es reicht nicht aus, einfach nur die Subventionierung dieser Produkte einzustellen. Solche Komponenten sollten nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden dürfen“, sagte CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauss gegenüber Reuters.

Zweifel an Kapazitäten in Europa
Andere bezweifeln, dass die Lücke schnell geschlossen werden kann. Ohne chinesische Technologie könnten die Ziele für erneuerbare Energien kurz- bis mittelfristig verfehlt werden, sagte Evangelos Gazis von Aurora Energy Research. Derzeit gelten die EU-Beschränkungen nur für neue und laufende Projekte, sodass mehr als 200 GW an in China hergestellter Wechselrichterkapazität bereits in das europäische Netz eingebunden sind – ein Risiko, das laut Kritikern chinesischen Firmen die Fernsteuerung über ganze Anlagen ermöglichen könnte.

Einige Regierungen erwägen strengere Maßnahmen. „Es ist ein Problem. Wir sprechen hier von Netzausrüstung, die das ordnungsgemäße Funktionieren des Netzes beeinträchtigen kann“, sagte Polens Staatssekretär für Energie, Wojciech Wrochna, gegenüber Reuters.

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Polen prüft derzeit nationale Optionen, um dem Risiko zu begegnen. „Wenn wir eine Bedrohung erkennen, sollte die Antwort auf diese Frage ein vollständiges Verbot sein“, sagte Wrochna. „Man muss das richtige Gleichgewicht zwischen den Zielen und den potenziellen Kosten finden.“

Litauen hat bereits Schritte unternommen, um den Fernzugriff chinesischer Lieferanten auf Steuerungssysteme zu blockieren. Wechselrichter in neuen europäischen Solarprojekten „sollten in der EU oder in den USA hergestellt werden“, sagte Litauens Energieminister Zygimantas Vaiciunas letzten Monat gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass Europa „zusätzliche Maßnahmen“ benötige, um bereits im Netz installierte chinesische Teile zu regeln.

EU erwägt Differenzierung nach Herstellern
EU-Beamte sagen, dass strengere Beschränkungen in Betracht gezogen werden könnten. Ein vorgeschlagener Rechtsrahmen, über den derzeit verhandelt wird, könnte den Weg für ein EU-weites Verbot von Wechselrichtern von „risikoreichen“ Anbietern ebnen, abhängig vom Ergebnis einer laufenden Sicherheitsbewertung.

„Dies hängt in erster Linie vom Verhalten Chinas ab“, sagte ein hochrangiger EU-Beamter. „Unser Vorgehen wird weitgehend davon bestimmt, inwieweit sie unseren Erwartungen hinsichtlich der Einhaltung der Regeln gerecht werden.“

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