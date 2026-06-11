Feuerwehr testet neuen Spürroboter der TU Graz

Empfehlungen für die Einsatztaktik

Die Fachleute aus den Landesfeuerwehrverbänden Steiermark und Oberösterreich, der TU Graz, der FH Oberösterreich und des Disaster Competence Network Austria empfehlen daher, Spürroboter fest in die Struktur der Schadstoffzüge zu integrieren. Damit die Feuerwehren bestmöglich von dieser Innovation profitieren, leitet die Studie klare Handlungsanweisungen für die Zukunft ab. Es wird empfohlen, die Ausbildung der Feuerwehrleute direkt an die neuen taktischen Möglichkeiten anzupassen und technische Vorgaben für die Beschaffung zu vereinheitlichen.