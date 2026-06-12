Eltern besorgt über Sparkurs bei Schüler-Laptops

Es könne zwar „durchaus positiv“ gesehen werden, dass die Kinder die Geräte künftig in der 6. Schulstufe bekommen, räumte die Elternvertretung in einer Aussendung ein. Das dürfe aber auf keinen Fall dazu führen, dass die Kinder auf private Geräte der Eltern oder Smartphones ausweichen müssen – „weder ausdrücklich gefordert noch unterschwellig erwartet“, betonte die Präsidentin des Steirischen Landeselternverbands, Ilse Schmid.