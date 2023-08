„Wie in Shining“: Unsere miesesten Zimmeranbieter

Wer aber meint, eine Liste der am meisten kritisierten Zimmeranbieter zu bekommen, sei in vernetzten Zeiten wie diesen das Einfachste auf der Welt, der täuscht sich - wie auch wir uns: Aus einer scheinbar simplen Service-Story für Sie über die am schlechtesten bewerteten Unterkunftgeber und was diese zu tun gedenken, um ihr Etablissement für ihre Gäste - also Sie - zu verbessern, wurde eine Odyssee der besonderen Art von zugeknöpften Buchungsplattformen über unfreundliche Vermieter bis hin zu Hotelzimmern, die angeblich zwar buchbar, aber nicht vorhanden sind.