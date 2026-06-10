Die verborgene Seite Spaniens

Normalerweise hat man einen großartigen Ausblick auf die wilde Küste, heute allerdings hängt Nebel über dem Atlantik, verleiht der Szenerie eine Mystik, die man fast erwartet, denn das kleine Eiland wurde als einer der Drehorte der Fernsehserie „Game of Thrones“ berühmt. Seitdem wirkt es für Touristen anziehend, dieses „Schloss aus Stein“ – so die Übersetzung aus dem Baskischen. In der Vor- und Nachsaison ist der Besuch frei, im Mai nur noch unter der Woche, im Sommer braucht es an jedem Wochentag ein Ticket und am besten auch eine Vorreservierung. Wer kein Auto zur Verfügung hat, kann auch mit dem Linienbus aus Bilbao anreisen, verrät uns Fremdenführerin Sonia, die ausgezeichnet Deutsch spricht.