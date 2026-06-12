Erleben Sie das Burgenland von seiner besten Seite

Burgenländische Schmankerl genießen

Der erste Halt führt zur renommierten Privatbrauerei in Gols. Bei einer exklusiven Führung erhalten die Gäste spannende Einblicke in die Kunst des Bierbrauens – von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt. Natürlich darf auch der Genuss nicht fehlen: Vier ausgewählte Biersorten sowie ein passendes Gebäck laden zum Verkosten ein. Anschließend geht es zum Mittagessen nach Gols ins Rebstöckl. In gemütlicher Atmosphäre wartet eine traditionelle burgenländische Jause mit regionalen Spezialitäten. Der perfekte Moment, um die kulinarische Vielfalt des Burgenlands kennenzulernen und sich für den weiteren Tag zu stärken.