Erleben Sie das Burgenland von seiner besten Seite

Erleben Sie am 22. Juni eine unvergessliche Tagesfahrt ins Burgenland - perfekt kombiniert aus Genuss, Natur und großem Fußballmoment! Pünktlich zum WM-Match „Österreich vs. Argentinien“ können Sie sich jetzt als Krone Abonnent exklusiv für zwei Personen Plätze beim Public Viewing in Mörbisch sichern.
Am 22. Juni erwartet „Krone“-Abonnenten ein abwechslungsreiches Programm, das die schönsten Seiten des Burgenlands mit der Begeisterung für die Fußball-WM verbindet. Bereits um 09:00 Uhr beginnt die Reise in Wien. Gemeinsam mit einer erfahrenen Reiseleitung geht es bequem per Bus Richtung Burgenland.
Burgenländische Schmankerl genießen
Der erste Halt führt zur renommierten Privatbrauerei in Gols. Bei einer exklusiven Führung erhalten die Gäste spannende Einblicke in die Kunst des Bierbrauens – von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt. Natürlich darf auch der Genuss nicht fehlen: Vier ausgewählte Biersorten sowie ein passendes Gebäck laden zum Verkosten ein. Anschließend geht es zum Mittagessen nach Gols ins Rebstöckl. In gemütlicher Atmosphäre wartet eine traditionelle burgenländische Jause mit regionalen Spezialitäten. Der perfekte Moment, um die kulinarische Vielfalt des Burgenlands kennenzulernen und sich für den weiteren Tag zu stärken.
Am Nachmittag steht ein Blick in die Zukunft auf dem Programm. Bei einer Führung durch Europas größten Agri-PV-Park erfahren die Teilnehmer, wie Landwirtschaft und nachhaltige Energiegewinnung erfolgreich miteinander kombiniert werden. Ein faszinierendes Projekt, das weit über die Grenzen Österreichs hinaus Beachtung findet.
Naturerlebnis im Nationalpark
Weiter geht es in den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bei einer gemütlichen Kutschenfahrt durch die einzigartige Landschaft erleben die Gäste die besondere Tier- und Pflanzenwelt der Region hautnah. Die weitläufigen Steppenflächen, Schilfgürtel und Naturparadiese machen diesen Ausflug zu einem echten Höhepunkt.
Der Höhepunkt – das Fußballfest, auf das Österreich gewartet hat
Danach wartet bereits die Überfahrt von Illmitz nach Mörbisch. Mit der Fähre geht es über den Neusiedler See direkt nach Mörbisch zum großen Burgenland Public Viewing der Partie Österreich : Argentinien. Beim großen Burgenland Public Viewing in Mörbisch verfolgen Sie als Abonnent das mit Spannung erwartete WM-Duell zwischen Österreich und Argentinien auf der Großbildleinwand. Dank garantiert reservierter Sitzplätze ist beste Sicht auf das Fußball-Spektakel gesichert. Gemeinsam mit tausenden Fans entsteht eine einzigartige Atmosphäre, die echtes Stadiongefühl verspricht. Die Rückfahrt aus Mörbisch nach Wien erfolgt um 22 Uhr.
Exklusiv für „Krone“ Abonnenten
Mit Ihrem „Krone“-Abo erhalten Sie Zugang zu exklusiven Ereignissen – von Gewinnspielen nur für Abonnenten bis zu vergünstigten Tickets im „Krone“-Ticketshop. Für nur 99,- Euro können Sie nun bei dieser exklusiven Genussreise ins Burgenland dabei sein und genießen neben einem fix reservierten Sitzplatz bei einem der besten Public Viewing Veranstaltungen des Landes auch einen wunderbaren Tag voller regionaler Köstlichkeiten, beeindruckender Naturerlebnisse und spannender Einblicke in die Vielfalt des Burgenlands.
Jetzt gleich unter info@myburgenland.travel oder der Telefonnummer +43 2167 8600 buchen und dabei sein!*
* Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Angebot mit einer begrenzten Teilnehmeranzahl von maximal 50 Personen handelt, welches nur bis 15. Juni 2026 gebucht werden kann. Eine Buchung ist nur unter Angabe Ihrer Kundennummer möglich. Die Mindestteilnehmeranzahl beträgt 35 Personen.