Durch den Sommer in der Wildschönau

Die Route trägt das Tiroler Bergwege-Gütesiegel und verlangt Trittsicherheit sowie gute Kondition. Im Frühsommer leuchten die Hänge rosa, wenn eines der größten Almrosengebiete Tirols in Blüte steht. An der Schönangeralm endet die Tour, wo täglich tausende Liter Almmilch zu prämiertem Bergkäse verarbeitet werden. Zum Abschluss gehört ein Krautinger auf den Tisch. Ein Schnaps aus weißen Stoppelrüben, der nur in der Wildschönau gebrannt wird und dessen Platz in der regionalen Tradition unbestritten ist.