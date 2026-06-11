Warum Urlaub vor der Haustür jetzt im Trend liegt

Die Urlaubsplanung fühlt sich für viele heuer anders an. Während früher Flugangebote und Pauschalreisen schon Monate vor Reiseantritt gebucht wurden, sorgen die hohen Sprit- und Kerosinpreise, die steigenden Lebenshaltungskosten und die unsichere geopolitische Lage für ein Umdenken. Das wird auch in der aktuellen Sommerpotenzialstudie der „Österreich Werbung“ deutlich. Aus ihr geht nämlich hervor, dass die Hälfte der Österreicher ihren Urlaub noch nicht gebucht hat und mehrheitlich überlegt, die Ferien im Inland zu verbringen.