Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Buntes Ferienparadies

Warum Urlaub vor der Haustür jetzt im Trend liegt

Burgenland
11.06.2026 10:00
Nein, dieser Sandstrand befindet sich nicht in Marokko, sondern in Breitenbrunn am Neusiedler ...
Nein, dieser Sandstrand befindet sich nicht in Marokko, sondern in Breitenbrunn am Neusiedler See.(Bild: stillsandemotions)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Kriege, Krisen, Teuerung: Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, den Begriff „Urlaub“ neu zu definieren. Urlaub vor der Haustür bedeutet nämlich nicht, weniger zu erleben, sondern bewusster zu genießen. Die „Krone“ zeigt am Beispiel Burgenland, wie es geht. Österreichs jüngstes Bundesland bietet nämlich weit mehr Traumplätze, als man gemeinhin annimmt.

0 Kommentare

Die Urlaubsplanung fühlt sich für viele heuer anders an. Während früher Flugangebote und Pauschalreisen schon Monate vor Reiseantritt gebucht wurden, sorgen die hohen Sprit- und Kerosinpreise, die steigenden Lebenshaltungskosten und die unsichere geopolitische Lage für ein Umdenken. Das wird auch in der aktuellen Sommerpotenzialstudie der „Österreich Werbung“ deutlich. Aus ihr geht nämlich hervor, dass die Hälfte der Österreicher ihren Urlaub noch nicht gebucht hat und mehrheitlich überlegt, die Ferien im Inland zu verbringen.

Auch im Burgenland stellen sich daher immer mehr Bürger die Frage: Muss es wirklich das Ausland sein? Oder liegt das Gute gar näher als gedacht?

Sonnenbaden und Seelebaumelnlassen in der Avita-Therme in Bad Tatzmannsdorf
Sonnenbaden und Seelebaumelnlassen in der Avita-Therme in Bad Tatzmannsdorf(Bild: Burgenland Tourismus)
Radtour bei den Kellerstöckln in Deutsch Schützen.
Radtour bei den Kellerstöckln in Deutsch Schützen.(Bild: Burgenland Tourismus)

Man spart lange Wege, Geld, Zeit und Nerven
Der heimische Tourismus profitiert von diesem Perspektivenwechsel. „Was während der Corona-Pandemie begonnen hat, setzt sich jetzt weiter positiv fort. Das Burgenland zeigt, dass Urlaub nicht in der Ferne beginnen muss. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen beim Reisebudget genauer hinschauen, gewinnt Urlaub vor der Haustür zunehmend an Bedeutung“, erklärt Didi Tunkel, der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: „Wer im eigenen Land Ferien macht, spart nicht nur Geld, lange Wege, Zeit und Nerven, sondern entdeckt gleichzeitig auch die eigene Heimat neu.“ Außerdem biete Österreichs jüngstes Bundesland eine große landschaftliche Vielfalt – und damit sowohl für sportliche Aktivurlauber als für forschende Naturliebhaber und ruhige Genießer jede Menge Erlebnis-, Unterhaltungs- und Erholungsmöglichkeiten.

Die malerische Altstadt in Rust hält locker mit jener in Venedig mit.
Die malerische Altstadt in Rust hält locker mit jener in Venedig mit.(Bild: Burgenland Tourismus)
Lavendelfelder gibt es nicht nur in der Provence, sondern auch im Seewinkel.
Lavendelfelder gibt es nicht nur in der Provence, sondern auch im Seewinkel.(Bild: Birgit Machtinger)

Für alle Alters- und Preisklassen etwas dabei
Neben 20 Badeseen, fünf Thermen, sechs Naturparken und einem Nationalpark inklusive Safari in der Pusztalandschaft kann man im Burgenland 3.300 Kilometer markierte Radwege, 300 Kilometer Mountainbike-Strecken und Trails sowie 1500 Kilometer Wanderwege erkunden. Auch die Kulturlandschaft hat im Sommer einiges zu bieten – neben 50 Burgen, Schlössern und historischen Wehranlagen etwa 75 Museen und mehrere hundert Theater-, Konzert-, Kabarett- und Festspielveranstaltungen. Nicht zu vergessen die vielen Feste, Heurigen, Buschenschenken und Kellergassen, die mit Wein und Kulinarik locken.

Ausg‘steckt ist‘s! Ein Heurigenbesuch ist ein Stück Alltagskultur. Er gehört zur pannonischen ...
Ausg‘steckt ist‘s! Ein Heurigenbesuch ist ein Stück Alltagskultur. Er gehört zur pannonischen Lebensart.(Bild: birgit machtinger)

Auch punkto leistbarer Übernachtungsmöglichkeiten ist das Burgenland attraktiv, schließlich gibt es rund 1000 gewerbliche und private Beherbergungsbetriebe, die Mietzimmer, Ferienwohnungen oder „Urlaub am Bauern- oder Winzerhof“ anbieten. Hinzu kommen mehr als 20 Campingplätze. All diese Quartiere sind günstiger als Hotels und bieten gleichzeitig authentische Erlebnisse. Wer zeitlich flexibel ist und die Nebensaison clever nutzt, kann zusätzlich sparen. Die Monate Juni und September bieten oft bestes Wetter bei deutlich niedrigeren Preisen.

Schloss Halbturn ist immer einen Besuch wert.
Schloss Halbturn ist immer einen Besuch wert.(Bild: Burgenland Tourismus)
Wenn das Geld nur für einen Tagesausflug reicht: Wie wäre es mit einem Picknick in den ...
Wenn das Geld nur für einen Tagesausflug reicht: Wie wäre es mit einem Picknick in den Weingärten?(Bild: Burgenland Tourismus)

Selbstversorgung statt teure Restaurantbesuche
Auch Unterkünfte, die man mit Freuden oder Familie teilt – etwa Apartments oder Kellerstöckl – entlasten das Budget. Wer obendrein noch selbst kocht, regionale Märkte zum Einkaufen nutzt oder in einem der rund 200 klassischen Wirtshäuser speist statt in teuren Restaurants, spart noch mehr und erlebt gleichzeitig die Vorzüge der regionalen Küche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
11.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
11° / 20°
Symbol stark bewölkt
Güssing
9° / 20°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
10° / 20°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
11° / 20°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
10° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
94.566 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
81.402 mal gelesen
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Medien
ORF-Sumpf: Thurnher stellt Gagenkaiser Strobl frei
76.139 mal gelesen
Pius Strobl könnte schon bald seinen Job los sein ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1732 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1198 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Burgenland
Weingut Allacher
Mehrwegsystem für Wein, ein kühler Roter und mehr
Krone Plus Logo
Fans, aufgepasst!
WM-Fieber am Arbeitsplatz auszuleben ist heikel
Vier Tage volle Party
„Rock on“: Nova Rock startet heute in Nickelsdorf
Täter geflüchtet
Zündler setzte Hütte von Lama-Betrieb in Brand
ANTRAG ABGELEHNT
Klassenreform auch im Norden krachend gescheitert!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf