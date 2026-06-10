Gewinnen Sie einen Luxus-Aktiv-Urlaub in Tirol

Aber nicht nur die Puitalm hat Luxus zu bieten. In dem Ski-In & Out G12 Luxus-Chalets von Peak Stay erwarten Sie inmitten der malerischen Region Seefeld, dessen Panorama einen einfängt. Der beheizte Infinity-Pool lässt im Sommer und Winter die Landschaft noch weiter erscheinen und bietet Besuchern einen Ort an, der sich für gemütliche Abende eignet. Neben dem Pool und Fitnessbereich wartet auf die Gäste auch eine großzügige Saunalandschaft. Für Outdoor-Enthusiasten bietet die Region Seefeld im Sommer Wanderwege, Fahrradrouten, Klettersteige und vieles mehr und im Winter verwandelt sich die Region mit 37 km präparierten Pisten zu einem Mekka für Skifahrer und Snowboarder.