Gewinnen Sie einen Luxus-Aktiv-Urlaub in Tirol

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Die Peak Stay Apartments in den Tiroler Bergen stehen für modernen Urlaub mit Panorama-Garantie, stylischem Design und einer Auszeit, die man so schnell nicht vergisst. Ob hoch oben im Pitztal, mitten im Ötztal oder in den idyllischen Berglandschaften Tirols – Peak Stay verbindet alpine Natur mit luxuriösem Wohngefühl und maximaler Freiheit. Wer morgens mit Blick auf imposante Gipfel aufwacht, tagsüber Wanderwege, Bike-Trails oder Skigebiete direkt vor der Haustür entdeckt und abends im Infinity Pool oder Wellnessbereich entspannt, erlebt Tirol von seiner schönsten Seite. Besonders die Peak Stay Apartments setzen auf hochwertige Apartments, unkomplizierten Self Check-in und stilvolle Rückzugsorte.
Luxus über den Wolken
Ein absolutes Highlight ist die Puitalm by Peak Stay. Hoch über dem Tal warten hier stylische Premium-Apartments, ein 400 Quadratmeter großer Spa-Bereich mit Infinity Pool und Panorama-Sauna sowie spektakuläre Ausblicke auf die Tiroler Bergwelt. Die Apartments reichen vom gemütlichen „Kuschelnest“ bis zum luxuriösen Penthouse und bieten die perfekte Mischung aus alpinem Charme und modernem Komfort.
Aber nicht nur die Puitalm hat Luxus zu bieten. In dem Ski-In & Out G12 Luxus-Chalets von Peak Stay erwarten Sie inmitten der malerischen Region Seefeld, dessen Panorama einen einfängt. Der beheizte Infinity-Pool lässt im Sommer und Winter die Landschaft noch weiter erscheinen und bietet Besuchern einen Ort an, der sich für gemütliche Abende eignet. Neben dem Pool und Fitnessbereich wartet auf die Gäste auch eine großzügige Saunalandschaft. Für Outdoor-Enthusiasten bietet die Region Seefeld im Sommer Wanderwege, Fahrradrouten, Klettersteige und vieles mehr und im Winter verwandelt sich die Region mit 37 km präparierten Pisten zu einem Mekka für Skifahrer und Snowboarder.
Entspannen inmitten der Natur
Mitten in der Wildschönau begeistern die Peak Stay Wildschönau Appartment mit modernem Wohngefühl und maximaler Flexibilität. Gäste genießen hier den unkomplizierten digitalen Check-in, hochwertige Apartments und die perfekte Ausgangslage für Wanderungen, Bike-Abenteuer oder entspannte Tage in der Natur. Nach dem langen Outdoor-Ausflug können Gäste sich im Rooftop Whirlpool und in der Panorama-Sauna mit Bergblick entspannen und abschalten.
Das Aparthotel Chalina auf Tirols Hochplateau verbindet modernes Design mit gemütlicher Wohlfühlatmosphäre. Hochwertige Materialien, stilvolle Einrichtung und liebevoll gestaltete Apartments schaffen einen Rückzugsort zum Abschalten. Dazu kommen ein eigener Sauna- und Spa-Bereich, traumhafte Natur direkt vor der Haustür und die perfekte Lage nahe Seefeld und dem Weidachsee.
Wer Tirol lieber traditionell und gleichzeitig modern erleben möchte, findet in der Hirschentenne by Peak Stay den idealen Mix aus Tiroler Gemütlichkeit und stylischem Peak-Stay-Konzept. Hier treffen alpine Atmosphäre, herzliche Gastfreundschaft und moderne Akzente aufeinander – ideal für entspannte Kurztrips in den Bergen und für Wanderurlaube.
Tiroler Charme trifft modernes Wohngefühl
Auch das AKTIV² by Peak Stay steht ganz im Zeichen von Aktivurlaub und Erholung. Moderne Apartments, Wellnessmöglichkeiten und die Nähe zu den schönsten Outdoor-Erlebnissen Tirols machen das Haus zum perfekten Ausgangspunkt für sportliche Tage in den Bergen. Im Sommer können Sie und Ihre Familie bis hoch hinauf zu den gewaltigen Berggipfeln des Wettersteingebirges wandern oder das Tiroler Hochplateau mit dem Rad erkunden. Im Winter stehen Ihnen zahlreiche Skigebiete in der Olympiaregion Seefeld offen.
Für Hobbysportler und ambitionierte Sportler bietet das Aktiv² auch eine Hypoxie-Anlage an. Mit modernster Hypoxie-Technologie schlafen Sie in simulierter Höhenluft bis 4.500 Meter, während Sie tagsüber in der frischen Tiroler Bergluft trainieren.
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