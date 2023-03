Wie Konservative Jagd auf schwule Priester machen

Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt - auch in den USA. Während viele Beobachter den Umgang der Kirche mit Sexualität bzw. ihrer erzwungenen Enthaltsamkeit von dieser für die Verfehlungen verantwortlich machen (Stichwort Zölibat), sind nach Auffassung vieler Konservativer in erster Linie homosexuelle Priester, die Schätzungen zufolge gut ein Drittel aller Priester in den USA ausmachen, das Problem. Und um dieses zu lösen, greifen sie offenbar gerne auch zu unlauteren Mitteln.