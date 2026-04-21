SPÖ will Opferschutzverein Zara vor dem Aus retten

Hoffnung auf kurzfristige Förderung

Man hofft noch darauf, dass kurzfristig eine Förderung gewährt wird, wie es seitens des Vereins zur APA hieß. Aber selbst eine Förderung in der Höhe des letzten Jahres würde auf längere Sicht nicht reichen – vor allem brauche es eine planbare Förderung, nicht nur für ein Jahr. Von der Stadt Wien erhält der Verein 2026 rund 93.500 Euro. Diese Förderung soll nicht gekürzt werden, hieß es in der ORF-Sendung „Wien heute“.