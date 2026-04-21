Neues Biopic: Verpasste Chance oder Geniestreich?

Was hier von Regisseur Antoine Fuqua („Training Day“), Drehbuchautor John Logan („Bond Spectre“) und Produzent Graham King („Bohemian Rhapsody“) auf die Leinwand gebracht wurde, ist mit ziemlicher Sicherheit einer der eindrucksvollsten Konzertfilme, die je produziert wurden:

Das Biopic „Michael“ widmet sich dem Michael Jackson, seiner schwierigen Kindheit und den Folgen des frühen Ruhms bis hin zu ikonischen Auftritten und den größten Momenten auf der Bühne. Auch, wenn man das seinerzeit live miterlebt hat, überwältigt einen die ein oder andere Szene völlig.