Digitaler Reisepass kommt: Das müssen Sie wissen

ID Austria bleibt – aber wird ausgebaut

Auch Österreich ist von den Änderungen direkt betroffen: Die bestehende ID Austria soll nicht ersetzt, sondern weiterentwickelt werden. Sie gilt bereits als eine der fortschrittlicheren Lösungen in Europa und wurde EU-weit anerkannt. Künftig soll sie als Grundlage für die neue EU-Wallet dienen, ein entsprechendes Update wird jedoch notwendig.