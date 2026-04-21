Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mordprozess?

Diese Strafen drohen den Babybrei-Giftmischern

Gericht
21.04.2026 08:58
Zwei vergiftete Gläser sollen von Eisenstadt aus in Umlauf gekommen sein.
Zwei vergiftete Gläser sollen von Eisenstadt aus in Umlauf gekommen sein.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Die Kommunikation im Krimi um vergiftete Hipp-Gläser ließ am Wochenende zu wünschen übrig. Offenbar, weil mehrere Länder in dem Fall um mutmaßliche Erpressung des deutschen Konzerns betroffen sind. Das gute Zusammenspiel von Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Österreich wird auch in Hinblick auf mögliche Strafverfahren von Bedeutung sein. Strafrechtexperte Robert Kert erklärt, wie es ablaufen könnte.

0 Kommentare

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt in der Causa Hipp aktuell wegen „vorsätzlicher Gemeingefährdung“. Meist sind Raser und Amokfahrer mit Anklagen nach diesem Paragrafen konfrontiert. Etwa wurde im November ein 21-jähriger Ungar im Landesgericht Wels nach einer Verfolgungsjagd wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung an mehr als zehn Personen nicht rechtskräftig zu 30 Monaten Haft verurteilt. Auch die Sabotage von Infrastruktur ist in diesem Straftatbestand umfasst.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
21.04.2026 08:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DeutschlandTschechienÖsterreichSlowakei
Wochenende

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
253.272 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.190 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
151.038 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
623 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Ausland
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
537 mal kommentiert
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
511 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Mehr Gericht
Krone Plus Logo
Mordprozess?
Diese Strafen drohen den Babybrei-Giftmischern
Am Kragen gepackt
Rabiate Gattin (47) ging auf ihren Ehemann los
Arbeitsgericht am Zug
Nach Rauswurf: Nun spricht ehemaliger Klinik-Chef
Mann muss in Anstalt
78-Jähriger prügelt Ex wegen Lappalie fast zu Tode
Krone Plus Logo
Katzenkralle-Infusion
Zwei Patienten tot: Kärntner Arzt droht Haftstrafe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf