Diese Strafen drohen den Babybrei-Giftmischern

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt in der Causa Hipp aktuell wegen „vorsätzlicher Gemeingefährdung“. Meist sind Raser und Amokfahrer mit Anklagen nach diesem Paragrafen konfrontiert. Etwa wurde im November ein 21-jähriger Ungar im Landesgericht Wels nach einer Verfolgungsjagd wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung an mehr als zehn Personen nicht rechtskräftig zu 30 Monaten Haft verurteilt. Auch die Sabotage von Infrastruktur ist in diesem Straftatbestand umfasst.