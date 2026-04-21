Drei Katzen kämpften nach Unfällen um ihr Leben

Innerhalb nur einer Woche musste die Tierrettung der Arche Noah gleich drei schwer verletzte Kater nach Verkehrsunfällen in die Tierarztpraxis bringen. Alle drei Tiere sind unkastriert und jetzt zur Zeit der Partnersuche vermehrt unterwegs und setzen sich damit großen Gefahren aus.

Erst am vergangenen Wochenende wurde ein schwer verletzter Kater nach einem Autounfall aus einem Rohr gerettet. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kumberg konnte das Tier gesichert werden. Die Diagnose: Beckenbruch. Das Tier musste operiert werden. Ein junger Kater aus Peggau wurde offensichtlich ebenfalls von einem Auto erfasst und erlitt einen Beckenbruch sowie schwere Kieferverletzungen. Er musste ebenfalls operiert werden.