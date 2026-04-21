Drei Katzen kämpften nach Unfällen um ihr Leben

In nicht einmal einer Woche wurden in der Steiermark drei Katzen schwer im Straßenverkehr verletzt. Die Arche Noah appelliert an Autofahrer zu mehr Vorsicht.
Innerhalb nur einer Woche musste die Tierrettung der Arche Noah gleich drei schwer verletzte Kater nach Verkehrsunfällen in die Tierarztpraxis bringen. Alle drei Tiere sind unkastriert und jetzt zur Zeit der Partnersuche vermehrt unterwegs und setzen sich damit großen Gefahren aus.
Erst am vergangenen Wochenende wurde ein schwer verletzter Kater nach einem Autounfall aus einem Rohr gerettet. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kumberg konnte das Tier gesichert werden. Die Diagnose: Beckenbruch. Das Tier musste operiert werden. Ein junger Kater aus Peggau wurde offensichtlich ebenfalls von einem Auto erfasst und erlitt einen Beckenbruch sowie schwere Kieferverletzungen. Er musste ebenfalls operiert werden.
Erschütternde Häufung
„Diese Häufung ist erschütternd. Gerade jetzt sind viele unkastrierte Kater auf Partnersuche unterwegs. Gleichzeitig hat auch die Kittensaison begonnen. Das bedeutet, dass auch Mutterkatzen vermehrt unterwegs sind. Wird eine Mutterkatze überfahren, sterben oft auch ihre unversorgten Babys qualvoll zurückgelassen“, warnt die Arche Noah.
„Bitte fahren Sie jetzt besonders aufmerksam und vorsichtig. Wer das Tempo reduziert, den Straßenrand mitbeobachtet und in Siedlungsgebieten besonders achtsam fährt, kann Katzenleben retten“, heißt es weiter.
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