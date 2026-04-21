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Appell an Autofahrer

Drei Katzen kämpften nach Unfällen um ihr Leben

Steiermark
21.04.2026 14:37
Kater Morli wurde mit Hilfe der Feuerwehr Kumberg gerettet. Er wurde von einem Auto angefahren ...
Kater Morli wurde mit Hilfe der Feuerwehr Kumberg gerettet. Er wurde von einem Auto angefahren und flüchtete danach in ein Abwasserrohr, aus dem er befreit werden musste.(Bild: Arche Noah)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In nicht einmal einer Woche wurden in der Steiermark drei Katzen schwer im Straßenverkehr verletzt. Die Arche Noah appelliert an Autofahrer zu mehr Vorsicht.

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Innerhalb nur einer Woche musste die Tierrettung der Arche Noah gleich drei schwer verletzte Kater nach Verkehrsunfällen in die Tierarztpraxis bringen. Alle drei Tiere sind unkastriert und jetzt zur Zeit der Partnersuche vermehrt unterwegs und setzen sich damit großen Gefahren aus. 

Erst am vergangenen Wochenende wurde ein schwer verletzter Kater nach einem Autounfall aus einem Rohr gerettet. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kumberg konnte das Tier gesichert werden. Die Diagnose: Beckenbruch. Das Tier musste operiert werden. Ein junger Kater aus Peggau wurde offensichtlich ebenfalls von einem Auto erfasst und erlitt einen Beckenbruch sowie schwere Kieferverletzungen. Er musste ebenfalls operiert werden.

Auch diese Kater wurden schwer verletzt ...
Auch diese Kater wurden schwer verletzt ...(Bild: Arche Noah)
... und mussten operiert werden.
... und mussten operiert werden.(Bild: Arche Noah)

Erschütternde Häufung
„Diese Häufung ist erschütternd. Gerade jetzt sind viele unkastrierte Kater auf Partnersuche unterwegs. Gleichzeitig hat auch die Kittensaison begonnen. Das bedeutet, dass auch Mutterkatzen vermehrt unterwegs sind. Wird eine Mutterkatze überfahren, sterben oft auch ihre unversorgten Babys qualvoll zurückgelassen“, warnt die Arche Noah. 

„Bitte fahren Sie jetzt besonders aufmerksam und vorsichtig. Wer das Tempo reduziert, den Straßenrand mitbeobachtet und in Siedlungsgebieten besonders achtsam fährt, kann Katzenleben retten“, heißt es weiter.

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