Meghan, wer? Skurriler Australien-Clip geht viral

Bei ihrem Australien-Besuch wurden Herzogin Meghan und Prinz Harry von Hunderten Fans, Fotografen und Schaulustigen umschwärmt. Nur eine zeigte sich von dem Herzogspaar von Sussex sichtlich unbeeindruckt – und wird mit ihrer Reaktion nun zum Hit im Netz!
Im Zuge ihres Australien-Trips besuchten Prinz Harry und Herzogin Meghan in der letzten Woche auch den Bondi Beach, um mit den Überlebenden des Terroranschlags vom Dezember des letzten Jahres zu sprechen und einer Vorführung der Rettungsschwimmer beizuwohnen. Kein Wunder, dass der Rummel um das Herzogspaar von Sussex bei einem Spaziergang über den berühmten Strand bei Sydney riesengroß war.
Strandbesucherin bleibt einfach liegen
Und genau da kam es zu einer herrlich komischen Szene, die im Netz gerade gefeiert wird. Denn während Meghan und Harry mitten im Getümmel über den Strand marschierten, schien eine junge Frau von dem berühmten Paar und seinem Tross andere als beeindruckt.
In diesem Video können Sie sich die schräge Szene am Bondi Beach anschauen:
Wie der Clip, der gerade hundertfach auf Social Media geteilt und kommentiert wird, zeigt, blieb die Strandbesucherin nämlich völlig entspannt auf ihrem Badetuch im Sand liegen – und das, obwohl Prinz Harry sogar fast über sie drüberzustolpern drohte. Ein kurzer Blick, und schon widmete sich die junge Frau erneut seelenruhig ihren Unterlagen.
Fans jubeln und staunen
Eine so unglaublich witzige Reaktion auf die Exil-Royals, dass der Clip nun im Netz sogar viral ging. „Ich liebe es, wie unbeeindruckt sie vom Leben ist“, lachte ein Social-Media-User etwa. „Sie ist die Verkörperung dessen, was der Rest Australiens von diesem Schwachsinn hält“, ein anderer. Und noch einer jubelte gar: „Ein Hoch auf sie! Genau diese Reaktion haben die beiden verdient.“
Doch die junge Frau wird nicht nur gefeiert, es gibt auch Kritik an den Royals und ihren Begleitern. So fragte sich ein User verwundert: „Warum gehen sie über jemanden drüber, der am Boden liegt?“ Ein anderer wurde sogar noch deutlicher, schrieb: „,Humanitäre Helfer‘ trampeln nicht am Strand über Menschen hinweg. Harry und Meghan sind Tyrannen, und wenn sie nicht bekommen, was sie wollen (nämlich, dass andere für sie Platz machen), dann tun sie so etwas.“
Überraschung für Sussexes bei Heimkehr
Mittlerweile sind Prinz Harry und Herzogin Meghan wieder daheim in Montecito angekommen. Am Wochenende teilte die 44-Jährige auf Instagram Szenen ihrer Rückkehr. Unter anderem wurde an der Eingangstür der Sussex-Villa ein „Welcome Home“-Banner mit Herzchen aufgehängt – laut „People“ eine süße Überraschung von Prinz Archie und Prinzessin Lilibet für ihre Eltern.
Die beiden Sussex-Kids wurden nach der Rückkehr aber auch reich beschenkt. Ein weiteres, kurzes Video in Meghans Instagram-Story zeigte nämlich zahlreiche Souvenirs aus Australien – darunter Bücher und typische Süßigkeiten aus Down Under.
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