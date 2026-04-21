Meghan, wer? Skurriler Australien-Clip geht viral

Doch die junge Frau wird nicht nur gefeiert, es gibt auch Kritik an den Royals und ihren Begleitern. So fragte sich ein User verwundert: „Warum gehen sie über jemanden drüber, der am Boden liegt?“ Ein anderer wurde sogar noch deutlicher, schrieb: „,Humanitäre Helfer‘ trampeln nicht am Strand über Menschen hinweg. Harry und Meghan sind Tyrannen, und wenn sie nicht bekommen, was sie wollen (nämlich, dass andere für sie Platz machen), dann tun sie so etwas.“