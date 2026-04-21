Transit-Anhörung vorbei: „Vorsichtig optimistisch“

Im Kern geht es um die Frage, ob Tirols Anti-Transitmaßnahmen wie beispielsweise das Nachtfahrverbot, Sektoraltes Fahrverbot, Winterfahrverbotskalender, das Dosiersystem in Kufstein und lokale Lkw-Fahrverbote einen Verstoß gegen das EU-Prinzip des freien Warenverkehrs darstellen oder nicht. Spitzenjuristen des Landes Tirol und der Republik Österreich haben am Dienstag vor dem Europäischen Gerichtshof die Anti-Transitmaßnahmen entlang des Brennerkorridors verteidigt.

Nach einem regen schriftlichen Austausch zwischen dem EuGH und Italien sowie Österreich in den vergangenen Monaten wurden nun im Rahmen einer mündlichen Verhandlung in Luxemburg noch offene Fragen des Gerichtshofes beantwortet. Diese Verhandlung fand beidseitig ohne politische Beteiligung statt, die Tiroler Position wurde von Verfassungsjuristen und Fachexperten vertreten.