Gas aus heimischen Böden? Mehrheit dafür, aber …

Österreich hat einen großen Gas-Schatz. Im Marchfeld soll noch heuer die Förderung starten, im oberösterreichischen Molln waren Probebohrungen erfolgreich, im nördlichen Waldviertel liegen wiederum bislang kaum erschlossene Schiefergasvorkommen. Doch in den vergangenen Jahren gab es eher eine sinkende Tendenz.