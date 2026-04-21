Gas aus heimischen Böden? Mehrheit dafür, aber …

Österreichs Gasvorkommen können den heimischen Bedarf für Jahre decken. Doch sie bleiben großteils im Boden, die Inlandsförderung hat sogar abgenommen. Eine neue market-Studie zeigt: Neun von zehn Österreichern befürworten Gas aus österreichischen Vorkommen.
Österreich hat einen großen Gas-Schatz. Im Marchfeld soll noch heuer die Förderung starten, im oberösterreichischen Molln waren Probebohrungen erfolgreich, im nördlichen Waldviertel liegen wiederum bislang kaum erschlossene Schiefergasvorkommen. Doch in den vergangenen Jahren gab es eher eine sinkende Tendenz.
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