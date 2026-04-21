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Davina & Shania Geiss

500.000-Euro-Überraschung! Papa zahlt die Rechnung

Society International
21.04.2026 14:13
Davina und Shania Geiss
Davina und Shania Geiss(Bild: © RTLZWEI)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Luxus, PS und ein großer Familienmoment: Bei den Geissens ist wieder einiges los. In der neuen Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ überraschen Davina (22) und Shania Geiss (21) ihren Vater mit einer kostspieligen Aktion – die Robert Geiss (62) am Ende selbst bezahlen muss und Mama Carmen (60) ordentlich auf die Palme bringt. 

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Die beiden Töchter organisieren für ihren Vater einen brandneuen Ferrari Purosangue – ein Luxus-Bolide im Wert von bis zu 500.000 Euro. Präsentiert wird das PS-Monster stilecht im Monte-Carlo Beach Club. Eigentlich streng geheim geplant… doch ganz so überrascht ist Robert am Ende nicht.

Sein trockener Kommentar? „Ich musste es sowieso bezahlen.“ Autsch!

Die Überraschung: ein Ferrari – und was für einer!
Die Überraschung: ein Ferrari – und was für einer!(Bild: © RTLZWEI)

Böse auf den Nachwuchs ist er aber nicht. Im Gegenteil! „Sie mussten alles organisieren. Es ist nicht leicht, so ein Auto zu bekommen. Aber die Kinder haben das wirklich hinbekommen,“ sagt Papa Geiss – sichtlich stolz auf seinen Nachwuchs.

Für den Geissens-Patriarchen ist es auch nur der nächste Zugang in einer ohnehin absurden Luxus-Garage. Vom Rolls-Royce bis Lamborghini – bei Robert stapeln sich die Traumwagen. Tochter Shania bringt es auf den Punkt: „Er hat von allem viel.“

Mama Carmen platzt der Kragen!
Weniger begeistert zeigt sich Carmen Geiss. Als der Ferrari vorfährt, reagiert sie genervt: „Was soll der Sch***?“ Doch wie so oft bei den Geissens: Der Ärger verfliegt schnell – und am Ende spielt sie mit.

Carmen Geiss ist weniger begeistert von der Überraschung ihrer Töchter.
Carmen Geiss ist weniger begeistert von der Überraschung ihrer Töchter.(Bild: © RTLZWEI)

Kein Freund, dafür Business im Fokus
Neben Luxus zeigen sich Davina und Shania auch überraschend bodenständig. Beide sind Single – und wollen das auch erst einmal bleiben. Statt Liebesdrama setzen sie auf Karriere: eigene Projekte, eigene Entscheidungen.

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„Da gibt’s kein ,Papa regelt das‘“, stellen die Schwestern klar. Und genau das scheint ihr neues Motto zu sein.

 Die neuen Folgen von „Davina & Shania – We Love Monaco“ sind seit 20. April 2026 jeweils montags um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. 

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