Wieso pfeift ein Wiener Schiedsrichter Rapid?

Warum pfeift ein Wiener Rapid? Ich kann den Ärger der Hartberger nach dem Spiel gegen Rapid verstehen. Beim 2:2 der Wiener ist der Körperkontakt da. Zwar ist Spendlhofer abseits des Ballgeschehens, doch Kara springt ihm in den Rücken. Daher muss man unterbrechen. Wenn Schiedsrichter Weinberger sagt, es ist zu wenig, kann der VAR aber nicht eingreifen. Anders die Situation beim Foul von Weimann: Da kann er sagen, was er will – als VAR hole ich ihn da raus und er soll sich das anschauen. Das war eine Grätsche von hinten, ohne Chance auf den Ball, mit offener Sohle. Von daher ganz klar Rot.