So beeinflusst Mikroplastik die Fruchtbarkeit

An Faktoren wie Rauchen wird eher gearbeitet

Auf Faktoren wie Rauchen würden Paare mit einem Kinderwunsch heute mehr achten als früher. Mikroplastik habe wohl einen größeren Einfluss als vor 30 Jahren, sagt Obruca. Standardisierte Tests, um den Anteil im Blut zu messen, gibt es noch nicht. Erste Unternehmen bieten Bluttests an, die aber umstritten sind. So sagt etwa der Nachweis von Mikroplastik per se noch nichts über die konkrete Menge oder Folgen aus. In Österreich können beim Umweltbundesamt Proben eingeschickt werden. Dabei geht es aber nicht um die Belastung im menschlichen Gewebe, untersucht werden unter anderem Lebensmittel, Kosmetika und Reinigungsmittel. Tests auf Mikroplastik werden aktuell eher in der Industrie durchgeführt.