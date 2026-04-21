ORF-Gebühr: Was mussten Sie schon erleben?

Die Haushaltsabgabe ist vielen „Krone“-Lesern ein Dorn im Auge. Besonders bitter ist es, wenn trotz Gebührenbefreiung Zahlungsaufforderungen und Mahnungen ins Haus flattern, wie es beim gehörlosen Florian W. der Fall war. Mit welchem Ärgernis hinsichtlich der ORF-Gebühr wurden Sie bereits konfrontiert?
Der gehörlose 34-Jährige aus Salzburg, der aufgrund seiner Behinderung klar von der ORF-Haushaltsabgabe befreit ist, bekam dennoch eine Gehaltspfändung angedroht, weil er angeblich die Gebühr nicht bezahlt hätte. Trotz bekannter Befreiung und früherer Gerichtserfolge forderte die ORF-Beitragsstelle über das Gericht über 630 Euro. Etwaige vorangegangene Mahnungen sind bei Florian W. nicht angekommen. Aus Angst vor weiteren Konsequenzen zahlte die Familie schließlich.
Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie oder Angehörige trotz rechtlich klarer Befreiung schon einmal Zahlungsaufforderungen oder Mahnungen erhalten? Wie gut funktionieren Ihrer Erfahrung nach die Abläufe bei der ORF-Beitragsstelle? Was erwarten Sie sich in solchen Fällen an Kulanz und Kommunikation? Erzählen Sie uns davon in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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