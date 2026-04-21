Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

ORF-Gebühr: Was mussten Sie schon erleben?

Forum
21.04.2026 14:00
Seit 1. Jänner 2024 müssen Haushalte 15,30 Euro pro Monat an die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) ...
Seit 1. Jänner 2024 müssen Haushalte 15,30 Euro pro Monat an die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) überweisen.(Bild: Krone KREATIV/zVg.)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Die Haushaltsabgabe ist vielen „Krone“-Lesern ein Dorn im Auge. Besonders bitter ist es, wenn trotz Gebührenbefreiung Zahlungsaufforderungen und Mahnungen ins Haus flattern, wie es beim gehörlosen Florian W. der Fall war. Mit welchem Ärgernis hinsichtlich der ORF-Gebühr wurden Sie bereits konfrontiert? 

0 Kommentare

Der gehörlose 34-Jährige aus Salzburg, der aufgrund seiner Behinderung klar von der ORF-Haushaltsabgabe befreit ist, bekam dennoch eine Gehaltspfändung angedroht, weil er angeblich die Gebühr nicht bezahlt hätte. Trotz bekannter Befreiung und früherer Gerichtserfolge forderte die ORF-Beitragsstelle über das Gericht über 630 Euro. Etwaige vorangegangene Mahnungen sind bei Florian W. nicht angekommen. Aus Angst vor weiteren Konsequenzen zahlte die Familie schließlich.

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie oder Angehörige trotz rechtlich klarer Befreiung schon einmal Zahlungsaufforderungen oder Mahnungen erhalten? Wie gut funktionieren Ihrer Erfahrung nach die Abläufe bei der ORF-Beitragsstelle? Was erwarten Sie sich in solchen Fällen an Kulanz und Kommunikation? Erzählen Sie uns davon in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
21.04.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.226 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
150.118 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
Rattengift im Babybrei! Kripo jagt HiPP-Erpresser
133.392 mal gelesen
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
623 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
594 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Ausland
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
541 mal kommentiert
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Mehr Forum
Frage des Tages
Dieselpreis: Glauben Sie an längere Entspannung?
Forenecho
Alkohol am Steuer: Leser für härtere Strafen
Frage des Tages
„Schneckenrennen“: Holt sich Sturm den Titel?
Frage des Tages
Stressen Sie digitale Mitteilungen?
Diskutieren Sie mit!
Arbeiten im Alter: Notwendig oder Sklaverei?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf