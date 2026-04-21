ORF-Gebühr: Was mussten Sie schon erleben?

Ihre Meinung ist gefragt!

Haben Sie oder Angehörige trotz rechtlich klarer Befreiung schon einmal Zahlungsaufforderungen oder Mahnungen erhalten? Wie gut funktionieren Ihrer Erfahrung nach die Abläufe bei der ORF-Beitragsstelle? Was erwarten Sie sich in solchen Fällen an Kulanz und Kommunikation? Erzählen Sie uns davon in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!