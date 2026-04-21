Welle an Putin-Kritik von russischen Influencern

„Wo bleibt die Freiheit?“

Auch ein Instagram-User kritisierte die russische Politik offen. In einem Video sagte der 19-Jährige mit dem User-Namen „Tyomshi“: „Ich hoffe, ich komme wegen dieses Videos nicht ins Gefängnis.“ In einem Video, das hunderttausende Aufrufe erzielte, zeigte er sich schockiert darüber, dass Russland nicht nur soziale Netzwerke blockiert, sondern nun auch die Verwendung englischer Wörter in der Werbung verbietet. „Wo bleibt die Freiheit? Ich verstehe die Leute nicht, die sich immer noch als frei bezeichnen. Es gibt immer weniger Möglichkeiten“, sagte er.