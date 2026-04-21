„Wir sind Rapid – das müssen wir auch zeigen!“

Halbzeit in der Meistergruppe – Rapids Bilanz fällt mit acht Punkten in fünf Partien durchschnittlich aus! Nach dem 2:2 in Hartberg muss am Mittwoch daheim gegen die Steirer ein „Dreier“ her, wenn man noch im Titelrennen bleiben will. Kapitän Matthias Seidl und Bendeguz Bolla, zuletzt der beste Grün-Weißen, finden daher auch klare Worte...
Die Bilanz von Rapid zur Halbzeit der Meistergruppe – punktetechnisch eine mit Auf und Abs. Niki Hedl und Co. legten mit Siegen in Salzburg (1:0) und gegen den LASK (4:2) los, holten aber aus den jüngsten drei Matches nur noch zwei Punkte. Wobei für den Trainer das Positive überwiegt, denn: „Ich habe vor Beginn der Meistergruppe viele kritische Stimmen gehört, wonach wir nicht das Format dafür hätten, viele verrückte Schlagzeilen gelesen. Ich denke, unsere Leistungen besagen das Gegenteil.“
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