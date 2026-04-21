Ex-F1-Pilot rechnet ab: „Habe gesehen wie …“

Das Aus in der Formel 1 sei für ihn wie eine Erlösung gewesen, verrät Logan Sargeant. Der US-Amerikaner hat in einem Interview nun mit der Königsklasse abgerechnet.
Die Formel 1 vermisse Sargeant überhaupt nicht, erklärt der 25-Jährige im Interview mit „Motorsport-Total.com“. Sein Rauswurf bei Williams sei für ihn rückblickend sogar eine Art Erlösung gewesen.
„Hatte keine Lust mehr“
„Ich bin gegenüber der Formel 1 ziemlich abgestumpft. Das ist wohl das richtige Wort“, verrät der US-Amerikaner und rechnet mit der Königsklasse ab: „Am Ende hatte ich einfach keine Lust mehr, dort zu sein, nachdem ich gesehen hatte, wie manche Teams arbeiten.“
Mittlerweile geht Sargeant in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start und ist, laut eigenen Angaben, dort glücklicher. „Es ist eine fantastische Meisterschaft mit fantastischen Herstellern. Hier herrscht eine angenehmere Atmosphäre, eine entspanntere Atmosphäre, in der alle gemeinsam auf dasselbe Ziel hinarbeiten.“
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