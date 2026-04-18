HiPP: „Externer krimineller Eingriff“ bei Babybrei

„Bitte gehen Sie auf Nummer sicher!“

Als die „Krone“ einen Mitarbeiter in einer Wiener Spar-Filiale fragt, warnt der: „Bitte gehen Sie auf Nummer sicher, das ist kein Spaß!“ Man solle alle HiPP-Produkte, unabhängig von einer Chargennummer oder einem bestimmten Gläschen, in die Filialen bringen. Ob mit oder ohne Rechnung, sei egal. Er selbst könne nicht sagen, was genau passiert sei: „Wir wurden darüber nicht informiert.“ Als er hört, dass bei der Konkurrenz nach wie vor HiPP-Gläser in den Regalen stehen, wirkt er überrascht. Bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sind bis Samstagmittag jedenfalls keine verdächtigen Proben eingetroffen.