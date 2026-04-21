Gewerkschaft reagiert jetzt nach Obus-Tragödie

Drei Tage Freistellung gefordert

In der Zwischenzeit griff die Gewerkschaft vida das Unglück auf: Eine bessere Absicherung für Berufskraftfahrer nach Unfällen wird gefordert. „Unfallsituationen führen für die Lenker oft auch zu schweren physischen Belastungen. Sie sollen daher Zeit bekommen, um sich zu erholen und durch schwere Unfälle ausgelöste Schocks verarbeiten zu können“, erklärt Markus Petritsch. Eine ähnliche Regelung, wie bei den Eisenbahnern, werde gefordert: drei Tage Freistellung und Anspruch auf psychologische Betreuung.