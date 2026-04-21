Im Mittelalter wäre er am Scheiterhaufen gelandet

Sturm wankte beim 1:1 gegen den LASK bedrohlich! Dass der Meister nicht fiel, war ein Verdienst von Daniil Khudyakov. Der Tormann brachte die Linzer zur Verzweiflung. Nach schweren Monaten kann der 22-Jährige endlich sein großes Können zeigen. Der Russe ist bereit für das schwere „Rückspiel“ Mittwochabend (20.30) in Liebenau.
Aller guten Dinge sind drei! In seinem erst dritten Bundesligaspiel für Sturm in dieser Saison avancierte Daniil Khudyakov beim 1:1 gegen den LASK zum Fels in der Brandung, brachte die Linzer mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Der Tormann war Retter in der Not – dank seiner Hexerei holten die Schwarzen mit viel Bayern-Dusel einen Punkt.
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