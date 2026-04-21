Im Mittelalter wäre er am Scheiterhaufen gelandet

Aller guten Dinge sind drei! In seinem erst dritten Bundesligaspiel für Sturm in dieser Saison avancierte Daniil Khudyakov beim 1:1 gegen den LASK zum Fels in der Brandung, brachte die Linzer mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Der Tormann war Retter in der Not – dank seiner Hexerei holten die Schwarzen mit viel Bayern-Dusel einen Punkt.