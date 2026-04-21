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In 2. Instanz

FAC und Bregenz erhalten Bundesliga-Lizenz

Fußball National
21.04.2026 15:13
Der FAC und Schwarz Weiß Bregenz haben die Lizenz für die Bundesliga erhalten.
Der FAC und Schwarz Weiß Bregenz haben die Lizenz für die Bundesliga erhalten.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Zweitligisten FAC und Schwarz Weiß Bregenz haben durch das Protestkomitee der Fußball-Bundesliga in zweiter Instanz die Lizenz für die Saison 2026/27 in der höchsten Spielklasse erhalten. Das teilte die Liga am Dienstag mit. Der FAC bekam die Genehmigung aufgrund des Nachweises der personellen Erfordernisse, die Vorarlberger aufgrund des Nachweises der infrastrukturellen Erfordernisse, hieß es.

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Ostligist Oberwart hatte keinen Protest gegen die Nicht-Zulassung für die 2. Liga angemeldet. Damit ist das Lizenz- und Zulassungsverfahren für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Im Oberhaus hatten alle Klubs schon in erster Instanz die Lizenz für 2026/27 erhalten, für die Wiener Austria gab es aktualisierte geprüfte finanzielle Zukunftsinformationen als Auflage.

Der FAC hat als Tabellendritter noch Aufstiegschancen. Die Bregenzer sind unter jenen 15 Zweitligisten, die noch am Spielbetrieb teilnehmen, Letzter.

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