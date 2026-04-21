FAC und Bregenz erhalten Bundesliga-Lizenz

Die Zweitligisten FAC und Schwarz Weiß Bregenz haben durch das Protestkomitee der Fußball-Bundesliga in zweiter Instanz die Lizenz für die Saison 2026/27 in der höchsten Spielklasse erhalten. Das teilte die Liga am Dienstag mit. Der FAC bekam die Genehmigung aufgrund des Nachweises der personellen Erfordernisse, die Vorarlberger aufgrund des Nachweises der infrastrukturellen Erfordernisse, hieß es.