„Ich sehe ihn als Säule für unser Spiel“

Der 3:1-Auswärtserfolg des FC Red Bull Salzburg beim FK Austria Wien war für die Mozartstädter von großer Bedeutung. Damit haben sie es sogar wieder selbst in der Hand, am Ende den Meisterteller gen Himmel zu stemmen. Ein Akteur stach besonders positiv hervor und bekam ein Sonderlob von Trainer Daniel Beichler.