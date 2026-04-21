„Ich sehe ihn als Säule für unser Spiel“

Der 3:1-Auswärtserfolg des FC Red Bull Salzburg beim FK Austria Wien war für die Mozartstädter von großer Bedeutung. Damit haben sie es sogar wieder selbst in der Hand, am Ende den Meisterteller gen Himmel zu stemmen. Ein Akteur stach besonders positiv hervor und bekam ein Sonderlob von Trainer Daniel Beichler.
Der Sieg von Vizemeister Salzburg bei der Wiener Austria tat der geschundenen Bullen-Seele gut. Besonders die starken ersten 35 Minuten mit einer abgeänderten Taktik blieben positiv im Gedächtnis. Cheftrainer Daniel Beichler ließ seine Truppe etwas defensiver und abwartender agieren und den Gegner kommen. Mit Erfolg – nach einer halben Stunde stand es 2:0.
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