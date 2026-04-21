Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horror in der Arena

Stier spießt „König der Toreros“ in Sevilla auf

Ausland
21.04.2026 14:21
Der Stier trifft den Matador an empfindlichster Stelle – der fragwürdige Showkampf endet mit ...
Der Stier trifft den Matador an empfindlichster Stelle – der fragwürdige Showkampf endet mit einer Not-OP.(Bild: EPA/JULIO MUNOZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es war ein Routineauftritt für einen der bekanntesten Namen der spanischen Stierkampfszene – doch binnen Sekunden verwandelte sich der Abend in der traditionsreichen Maestranza-Arena in Sevilla in ein medizinisches Notfall-Szenario vor Tausenden Zuschauern. Der gefeierte Matador Morante de la Puebla wurde bei einer missglückten Aktion von einem Stier schwer verletzt und musste von Kollegen aus der Arena getragen werden.

0 Kommentare

Wie unter anderem die spanische Zeitung „El Mundo“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag während eines Stierkampfs, bei dem der 46-Jährige zunächst drei Stiere bekämpft hatte. Beim vierten Tier kam es jedoch zu einer folgenschweren Fehleinschätzung.

Plötzlich setzte der Stier nach
Der Stier positionierte sich in einem besonders gefährlichen Bereich der Arena, nahe einer Vertiefung im Boden, die als taktisch schwieriger Abschnitt gilt. Als das Tier angriff, versuchte der Matador auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seine Bewegung und ließ seine typischerweise eingesetzte rote Umhangtechnik hinter sich.

Eine Fehleinschätzung in der Arena brachte dem „König der Stierkämpfer“ eine fatale Verletzung ...
Eine Fehleinschätzung in der Arena brachte dem „König der Stierkämpfer“ eine fatale Verletzung ein.(Bild: EPA/JULIO MUNOZ)

Der Stier setzte nach und traf den Matador im Zuge des Angriffs, wobei es zu einer schweren Verletzung im unteren Körperbereich kam. Laut Medienberichten wurde dabei die Darmregion schwer in Mitleidenschaft gezogen, inklusive einer tiefen inneren Verletzung und Gewebeschädigung.

Die Toreros beschrieben seinen Körper als schlaff und regungslos – an den Hörnern des Stiers war ...
Die Toreros beschrieben seinen Körper als schlaff und regungslos – an den Hörnern des Stiers war Blut zu sehen(Bild: EPA/JULIO MUNOZ)
Morante versuchte ein gewagtes Manöver, schaffte es jedoch nicht, seine Arme rechtzeitig zu ...
Morante versuchte ein gewagtes Manöver, schaffte es jedoch nicht, seine Arme rechtzeitig zu heben oder die Bewegung korrekt auszuführen(Bild: EPA/JULIO MUNOZ)
Der Stierkämpfer wurde im Rektum aufgespießt.
Der Stierkämpfer wurde im Rektum aufgespießt.(Bild: EPA/JULIO MUNOZ)

Zustand des Matadors „sehr ernst“
Morante de la Puebla wurde umgehend von anderen Toreros aus der Arena getragen, während das Publikum den Vorfall fassungslos verfolgte. Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die Operation dauerte mehrere Stunden und erfolgte unter Vollnarkose.

Lesen Sie auch:
In Spanien ist ein ehemaliger Stierkämpfer von einem Bullen attackiert worden und gestorben ...
Von Tier aufgespießt
Spanier bei Vorbereitungen für Stierkampf getötet
05.04.2026
Zusammenstoß mit Tier
Zuschauer bei Stierlauf in Frankreich gestorben
11.07.2025
Gesetz unterzeichnet
Stierkämpfe in Kolumbien künftig verboten
23.07.2024

Ärztlichen Angaben zufolge musste die Verletzung im Bereich des Enddarms umfassend chirurgisch versorgt werden, wobei unter anderem Gewebe rekonstruiert und Maßnahmen zur Infektionsvermeidung gesetzt wurden. Der Zustand des Matadors wurde als „sehr ernst“ eingestuft.

Wie es für den prominenten Stierkämpfer weitergeht, ist derzeit unklar. Auch ob und wann Morante de la Puebla in die Arena zurückkehren kann, bleibt offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.04.2026 14:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf