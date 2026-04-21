Stier spießt „König der Toreros“ in Sevilla auf

Es war ein Routineauftritt für einen der bekanntesten Namen der spanischen Stierkampfszene – doch binnen Sekunden verwandelte sich der Abend in der traditionsreichen Maestranza-Arena in Sevilla in ein medizinisches Notfall-Szenario vor Tausenden Zuschauern. Der gefeierte Matador Morante de la Puebla wurde bei einer missglückten Aktion von einem Stier schwer verletzt und musste von Kollegen aus der Arena getragen werden.