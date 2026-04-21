Horror in der Arena
Stier spießt „König der Toreros“ in Sevilla auf
Es war ein Routineauftritt für einen der bekanntesten Namen der spanischen Stierkampfszene – doch binnen Sekunden verwandelte sich der Abend in der traditionsreichen Maestranza-Arena in Sevilla in ein medizinisches Notfall-Szenario vor Tausenden Zuschauern. Der gefeierte Matador Morante de la Puebla wurde bei einer missglückten Aktion von einem Stier schwer verletzt und musste von Kollegen aus der Arena getragen werden.
Wie unter anderem die spanische Zeitung „El Mundo“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag während eines Stierkampfs, bei dem der 46-Jährige zunächst drei Stiere bekämpft hatte. Beim vierten Tier kam es jedoch zu einer folgenschweren Fehleinschätzung.
Plötzlich setzte der Stier nach
Der Stier positionierte sich in einem besonders gefährlichen Bereich der Arena, nahe einer Vertiefung im Boden, die als taktisch schwieriger Abschnitt gilt. Als das Tier angriff, versuchte der Matador auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seine Bewegung und ließ seine typischerweise eingesetzte rote Umhangtechnik hinter sich.
Der Stier setzte nach und traf den Matador im Zuge des Angriffs, wobei es zu einer schweren Verletzung im unteren Körperbereich kam. Laut Medienberichten wurde dabei die Darmregion schwer in Mitleidenschaft gezogen, inklusive einer tiefen inneren Verletzung und Gewebeschädigung.
Zustand des Matadors „sehr ernst“
Morante de la Puebla wurde umgehend von anderen Toreros aus der Arena getragen, während das Publikum den Vorfall fassungslos verfolgte. Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die Operation dauerte mehrere Stunden und erfolgte unter Vollnarkose.
Ärztlichen Angaben zufolge musste die Verletzung im Bereich des Enddarms umfassend chirurgisch versorgt werden, wobei unter anderem Gewebe rekonstruiert und Maßnahmen zur Infektionsvermeidung gesetzt wurden. Der Zustand des Matadors wurde als „sehr ernst“ eingestuft.
Wie es für den prominenten Stierkämpfer weitergeht, ist derzeit unklar. Auch ob und wann Morante de la Puebla in die Arena zurückkehren kann, bleibt offen.
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