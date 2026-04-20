„Plan B vorbereitet“
Happy End im Ostsee-Drama? Wal „Timmy“ schwimmt
Auch an Tag 21 liegt der gestrandete Wal „Timmy“ noch immer in der Wismarbucht an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns in Deutschland. Doch am Montagmorgen schwamm er plötzlich von seiner Position weg und wechselte dabei mehrfach die Richtung. Aktuell sind Rettungsboote beim Meeressäuger ...
Nachdem der Wasserpegel über Nacht gestiegen war, zeigte der Wal zuerst aktive Bewegungen und schwamm dann gegen 7.15 Uhr aus dem Bild der Livestreams im Internet. Wenig später war er wieder auf den Kamerabildern zu sehen.
Livestream zum Wal „Timmy“:
Die leitende Tierärztin der privaten Initiative, Janine Bahr-van Gemmert, sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass inzwischen sechs Rettungsboote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf dem Wasser seien. Es sei gelungen, den Wal „in die richtige Richtung zu drehen“ und zur Umkehr zu bewegen. Dafür wurde eine Art U um den Wal gebildet. Ziel sei es, den Wal in Richtung Nordsee zu bewegen.
Retter optimistisch
Die Vertreter der Rettungsinitiative auf Poel sahen sich zuletzt auf sehr gutem Weg und im Zeitplan. Der Wal habe am Sonntagmorgen „tolle Reaktionen“ und viel Lebensenergie gezeigt. Sie schlossen am Sonntag nicht aus, dass sich der rund zwölf Meter lange Meeressäuger aus eigener Kraft freischwimme. In diesem Fall greife „Plan B“. „Das heißt, die Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind auf Stand-by, dass für den Fall, dass er losschwimmt, wir ihn dann guiden können. Und es ist sichergestellt, dass wir ihn dann auch bis in die Nordsee und dann über die Nordsee in den Atlantik leiten können“, sagte Rechtsanwältin Constanze von der Meden von der privaten Rettungsinitiative.
Lässt sich Wal noch geleiten?
Ein Finanzier der Aktion, der Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, zeigte sich pessimistischer. Der Wal registriere vollumfänglich, dass er völlig frei sei. Daher sei die Frage, „ob sich dieser Wal noch geleiten lässt“.
Bisher geplant war, dass unter den Wal eine zwischen Pontons – also schwimmenden Plattformen – befestigte Plane geführt wird. Damit soll er aus dem flachen Bereich geborgen und später Richtung Nordsee gebracht werden. Die Pontons sollen dazu von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen werden. Die Netzplane, auf der das Tier zwischen Pontons in die Nordsee und in den Atlantik transportiert werden soll, war nach Behördenangaben bereits im Wasser.
Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der geschwächte Wal liegt bereits seit 20 Tagen in der Wismarbucht vor der Insel Poel.
Zwischen dem Hafen in Kirchdorf und dem vor der Insel Poel liegenden Wal waren zuletzt DLRG-Boote unterwegs, die auch zur Sicherung des Einsatzpersonals vor Ort waren.
Wal seit Anfang März an Ostseeküste unterwegs
Seit Anfang März war der Wal den Angaben zufolge immer wieder an der Ostseeküste aufgetaucht, zunächst im Hafen von Wismar, später in der Lübecker Bucht und an der Küste bei Steinbeck (Kreis Nordwestmecklenburg). Das Tier hatte sich demnach wiederholt in Netzen verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit. Mehrfach lag der Wal fest.
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