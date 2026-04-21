Kondome werden durch Krieg im Iran teurer

Durch den Krieg im Nahen Osten sind nicht nur Diesel, Benzin und Kerosin teurer geworden, auch bei Verhütungsmitteln sind nun Preisanstiege zu erwarten. Der weltgrößte Kondomhersteller Karex kündigte an, dass er aufgrund der Folgen des Konflikts die Preise um 20 bis 30 Prozent anheben müsse.