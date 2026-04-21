Dornauer will Aus nun auf höhere Ebene bekämpfen

„Regeln gelten für alle – auch für Dornauer“

Die Tiroler SPÖ fühlte sich indes bestätigt. „Das Schiedsgericht hat bestätigt, was für uns von Anfang an klar war: Der Ausschluss war richtig. Der Landesparteivorstand hat einstimmig gehandelt, weil ein bewusster Regelverstoß vorlag. Regeln gelten für alle – auch für Georg Dornauer. Wer sich über Jahre hinweg von den Grundsätzen der Partei entfernt und schließlich auch die gemeinsamen Spielregeln bricht, trägt die Konsequenzen selbst“, sagte Landesgeschäftsführerin Eva Steibl-Egenbauer.