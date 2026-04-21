Schneckenrennen! So billig war der Titel noch nie

Niedrige Siegquote, wenig erzielte Tore – trotzdem liegt Sturm Graz im Schneckenrennen der heimischen Fußball-Bundesliga Liga weiter voran, greift nach dem Titel-Hattrick. In vergleichbaren Ligen Europa einzigartig.
Bei diesem Titelrennen hätte „Agi“ ihre Freude – und womöglich sogar Siegchancen: Sie ist seit 1995 die schnellste Schnecke der Welt, benötigte bei der offiziellen WM im Schneckenrennen für 33 Zentimeter nur 2:20 Minuten. Mit fünf Unentschieden und nur einem (Salzburg-) Sieg kam – wie gefühlt so oft – in Runde 27 nur ein Team richtig vom Fleck. Und das Gefühl täuscht nicht, 2025/26 wartet der wohl „billigste“ Bundesliga-Meistertitel aller Zeiten!
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