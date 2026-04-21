Linzer Airport könnte Ryanair-Flüge verlieren

Neben der britischen Hauptstadt fliegt Ryanair von Linz aus auch noch Alicante in Spanien an. Beide Strecken sind derzeit auf der Webseite von Ryanair für den kommenden Winterflugplan nicht mehr buchbar. „Wir machen dann den Winterflugplan. Wird die Steuer nicht gestrichen, werden ein, zwei weitere Maschinen abgezogen“, droht O’Leary. Passagiere sollen dann von Linz nach Bratislava fahren, um von dort nach London zu fliegen, so die Drohung. Auf der anderen Seite stellt die Billig-Fluglinie sogar einen Ausbau des Flugplans in Aussicht, sollte die Steuer abgeschafft werden – auch für den Airport Linz.