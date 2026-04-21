Linzer Airport könnte Ryanair-Flüge verlieren

Ryanair-Boss Michael O’Leary holt – wieder einmal – zum verbalen Schlag aus: Wenn Österreich nicht bis 1. Mai die Luftverkehrssteuer abschafft, werde die Billig-Fluglinie weitere Strecken abziehen. Damit könnte auch die Verbindung von Linz nach London wegfallen.
Michael O’Leary, Chef der Billig-Fluglinie Ryanair, ist nicht gerade für Zurückhaltung bekannt: „Wir fordern die Regierung Stocker auf, diese unsinnige Luftverkehrssteuer zum 1. Mai abzuschaffen“, poltert der CEO – die „Krone“ berichtet. Andernfalls könnte die Airline Flüge aus Österreich abziehen – unter anderem die Strecke Linz-London, die derzeit zweimal wöchentlich geflogen wird.
Neben der britischen Hauptstadt fliegt Ryanair von Linz aus auch noch Alicante in Spanien an. Beide Strecken sind derzeit auf der Webseite von Ryanair für den kommenden Winterflugplan nicht mehr buchbar. „Wir machen dann den Winterflugplan. Wird die Steuer nicht gestrichen, werden ein, zwei weitere Maschinen abgezogen“, droht O’Leary. Passagiere sollen dann von Linz nach Bratislava fahren, um von dort nach London zu fliegen, so die Drohung. Auf der anderen Seite stellt die Billig-Fluglinie sogar einen Ausbau des Flugplans in Aussicht, sollte die Steuer abgeschafft werden – auch für den Airport Linz.
Ryanair-Aus wäre Schlag für Linzer Airport
Die Luftverkehrssteuer beträgt zwölf Euro pro Flug und Passagier – die Abgabe ist dem Ryanair-CEO schon länger ein Dorn im Auge. Vor diesem Hintergrund ist es wohl kein Zufall, dass Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat und Aufsichtsratschef des Linzer Flughafens, Markus Achleitner (ÖVP), just einen Tag vor der Ryanair-Drohung seinerseits forderte: Die Luftverkehrsabgabe solle abgeschafft werden.
Für den Linzer Flughafen wäre ein Aus der Ryanair-Strecke nach London jedenfalls der nächste Nackenschlag. Erst kürzlich gelang es Landespolitik und Airport, die im Herbst 2025 eingestellte Strecke nach Frankfurt zurückzuholen. Allerdings lässt man sich die Anbindung an das deutsche Flugkreuz auch einiges kosten: In den kommenden vier Jahren subventioniert das Land die Frankfurt-Strecke mit bis zu 36 Millionen Euro.
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