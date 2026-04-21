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Große ESC-Reunion beim Präsidenten in der Hofburg!

Adabei Österreich
21.04.2026 15:08
Eric Papilaya und Thomas Forstner
Eric Papilaya und Thomas Forstner(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn am Dienstagmittag die Decke des Maria-Theresien-Zimmers in der Hofburg eingestürzt wäre, Österreichs Song-Contest-Geschichte wäre aus dem Gedächtnis der Menschheit getilgt. Schließlich wurden die (teils) gekrönten Häupter des noch lebenden rot-weiß-roten ESC-Adels vom weltlichen Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen empfangen.

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 „Doris und ich würden Ihnen allen Douze Points geben“, griff der Bundespräsident vor den versammelten ESC-Granden zur verbalen Höchstpunktzahl.

Toller Treff der ehemaligen Song-Contest-Starter in der Wiener Hofburg bei Bundespräsident ...
Toller Treff der ehemaligen Song-Contest-Starter in der Wiener Hofburg bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Anlass war die Eröffnung einer Fotoausstellung mit Bildern der Künstler, die einst für uns beim ESC antraten. Von Marianne Mendt bis Thomas Frosnter oder Lizzy Engstler- das wollte freilich keiner verpassen.(Bild: Peter Tomschi)
Ex-ESC-Star Gary Lux
Ex-ESC-Star Gary Lux(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Nadine Beiler
Nadine Beiler(Bild: Peter Tomschi)

Die Stimmung unter dem Maria-Theresia-Porträt glich dabei einschließlich obligatorischem Gruppenselfie einem Klassentreffen – inklusive der genretypischen Fragen „Wen erkennt man noch?“ oder „Wer macht jetzt was beruflich?“. Manche scheinen sich seit ihrem ESC-Einsatz nur wenig verändert zu haben, manche zu anderen Ufern aufgebrochen. Und alle waren sie dem Ruf aus der Präsidentschaftskanzlei gefolgt.

Elisabeth „Lizzi“ Engstler
Elisabeth „Lizzi“ Engstler(Bild: Peter Tomschi)
Bundespräsident Alexander Van der Bellen, JJ und Conchita
Bundespräsident Alexander Van der Bellen, JJ und Conchita(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Vorjahressieger Johannes „JJ“ Pietsch (links) mit unseren ESC-Kandidaten Cosmó
Vorjahressieger Johannes „JJ“ Pietsch (links) mit unseren ESC-Kandidaten Cosmó(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Waterloo & Robinson tummelten sich ebenso im ESC-Trubel wie Zoe, Doppelkandidat Thomas Forstner neben Nadine Beiler, Simone ebenso wie Tini Kainrath. Die heurige Hoffnung beim Song Contest, Cosmó, war zwar mit dem blauen Augenstern, aber im eleganten Anzug, erschienen, und die beiden noch lebenden ESC-Könige Conchita und JJ hakten Marianne Mendt unter, um gemeinsam den Roten Teppich entlang zu defilieren.

Johann Kreuzmayr (l.) und Josef Krassnitzer vom österreichischen Duo Waterloo & Robinson, ...
Johann Kreuzmayr (l.) und Josef Krassnitzer vom österreichischen Duo Waterloo & Robinson, Österreichs ESC-Vertreter von 1976, posieren nach einem Empfang des Bundespräsidenten.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Manuel Ortega
Manuel Ortega(Bild: Peter Tomschi)
Simone
Simone(Bild: Peter Tomschi)
Thomas Forstner
Thomas Forstner(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Eine Verbindung von Wohnzimmer zu Wohnzimmer
„Ich kann jetzt nicht jedem die Hand schütteln – sonst dauert es zu lange“, zeigte sich Bundespräsident Van der Bellen pragmatisch. Der ESC selbst sei jedenfalls geradezu ein Symbol für das vereinte Europa: „Der ESC verbindet uns – von Wohnzimmer zu Wohnzimmer.“

Thomas „Tom“ Neuwirth („Conchita Wurst“), Johannes „JJ“ Pietsch, Marianne Mendt und Gary Lux
Thomas „Tom“ Neuwirth („Conchita Wurst“), Johannes „JJ“ Pietsch, Marianne Mendt und Gary Lux(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

„Der ESC zeigt, wie bunt unser Kontinent ist“, unterstrich Van der Bellen dabei. Wo sonst träfen sich schließlich Stilrichtungen wie Oper und Pop, Schlager und Heavy Metal auf einer Bühne? „Wie passt das alles unter einen Hut? Der Hut muss groß genug sein“, so der Bundespräsident. Insofern müsse man allen einstigen und künftigen Teilnehmern am ESC bescheiden: „Damit wirken Sie am Europagedanken mit.“

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