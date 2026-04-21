Große ESC-Reunion beim Präsidenten in der Hofburg!

Toller Treff der ehemaligen Song-Contest-Starter in der Wiener Hofburg bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Anlass war die Eröffnung einer Fotoausstellung mit Bildern der Künstler, die einst für uns beim ESC antraten. Von Marianne Mendt bis Thomas Frosnter oder Lizzy Engstler- das wollte freilich keiner verpassen. (Bild: Peter Tomschi)