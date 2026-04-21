Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los

Kärntner Landesskiverband erhöht das Budget für Saison 2026/27 auf 900.900 Euro. Carmen Thalmann ist nicht mehr im Trainerteam dabei. Die Nordischen erhalten erstmals einen eigenen Profi-Coach.
Der Kärntner Landesskiverband stellt sich für die kommende Saison auf. Unter Präsident Dieter Mörtl und „Vize“ Matthias Mayer wird das Budget im Vergleich zum Vorjahr (860.000 €) noch einmal erhöht, beläuft sich für 2026/27 auf 900.900 €.
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