E-Bike aus Carbon bellt, aber es fährt nicht mehr

Das war so natürlich nicht geplant und ist laut Importeur auch nicht üblich. Aber der Reihe nach: Nachdem sich der Vortester erbarmt hatte, das E-Bike von der Begleit-App zu entkoppeln, schritten wir mit Elan ans Werk. Urtopia-App am Handy installiert, Rad via Bluetooth und QR-Code damit gekoppelt, drei bis vier Stunden Aufladen und schon hatten wir es für den Test im Pendler-Alltag auf den Radwegen Wiens vorbereitet. Dann kam es zu Komplikationen. Nach rund 30 Kilometern auf dem Elektro-Drahtesel fiel ein nicht unwesentliches Teil ab.