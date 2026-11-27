Viele hatten es bereits vermutet, jetzt ist es fix! Marc Marquez hat sein Karriereende verkündet. Der Spanier war in seiner Laufbahn zu zehn Weltmeistertitel – acht davon in der MotoGP – gerast. Erst vergangenes Wochenende hatte sich der 33-Jährige erneut zum Champion gekrönt. Das Rennen am Sonntag in Valencia wird sein letztes sein.
Noch vor wenigen Tagen hatte sich Claudio Demnicali zuversichtlich geäußert, Marquez auch kommende Saison in der Garage von Ducati begrüßen zu dürfen. „Wir haben eine Vereinbarung mit Marc und sind sehr glücklich mit ihm. Also werden wir mit ihm weitermachen“, so der CEO der Italiener.
Abschied im Truman-Stil
Für Rätselraten sorgte indes die Weltmeister-Zeremonie des Spaniers. Nachdem er sich beim Großen Preis von Portugal den Titel gesichert hatte, verschwand Marquez hinter einer Tür, nachdem sein Schatten zuvor die Silhouette einer Ziege - auf Englisch Goat (umgangssprachlich für „Greatest of all Time“) – geworfen hatte.
Eine Szene, die stark an den Hollywood-Film „Truman Show“ erinnerte, in der Jim Carrey in seiner Rolle als Truman Burbank im wahrsten Sinne des Wortes die Bühne verlässt.
„Wir reden später, aber erst einmal: Danke an jeden, der Teil dieser Reise war“, hielt sich der MotoGP-Rekord-Weltmeister (gemeinsam mit Giacomo Agostini) und „Krone“-Kolumnist am Freitag mit großen Abschiedsworten noch zurück. „Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich.“ Das Rennwochenende in Valencia wird das letzte in der Karriere des Ausnahmesportlers sein.
Zwei Titel nach langer Leidenszeit
Mit gerade einmal 17 Jahren hatte sich Marquez 2010 in der 125er-Klasse erstmals zum Weltmeister gekrönt, 2012 gelang ihm das Kunststück auch in der Moto2. 2013 gab der Katalane sein Debüt in der Königsklasse, die er auf Anhieb gewann, sieben weitere MotoGP-Weltmeistertitel sollten folgen. Besonders emotional bleibt für Marquez wohl jener im Jahr 2025. Nachdem sich der Spanier 2020 eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, war lange unklar, ob er überhaupt jemals wieder auf diesem Niveau fahren kann. Nach einer langen Leidenszeit ließ der Ducati-Pilot spätestens im Vorjahr alle Kritiker verstummen, mit dem Weltmeistertitel Nummer zehn sicherte sich Marquez nun wohl endgültig seinen Platz im Motorrad-Olymp.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.