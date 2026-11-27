Ein siebenjähriges Kind ist am Donnerstagmorgen in Wien schwer verletzt worden. Ein Schneeräumtraktor erfasste es, nachdem das Fahrzeug ins Rutschen gekommen war. Auch die Mutter erlitt Verletzungen.
Die Tragödie spielte sich am Donnerstagmorgen bei dichtem Schneefall im Wiener Bezirk Liesing ab. Mutter und Sohn standen zu diesem Zeitpunkt beim Wartehäuschen der Bushaltestelle „Atzgersdorf“ in der Endresstraße, zeitgleich war ein 40-Jähriger gerade mit einem Schneeräumtraktor am Gehsteig unterwegs, um den Weg vom Schnee zu befreien.
Zwischen Traktor und Wartehäuschen eingeklemmt
Als er von der Haltestelle wegfahren wollte, kam es zum Unglück. Der kleine Traktor geriet nach vorn ins Rutschen und erfasst Mutter und Kind. Die beiden wurden laut Polizei zwischen dem Schneeschild des Traktors und dem Wartehäuschen eingeklemmt.
Während die Frau leicht verletzt blieb – sie erlitt Schnittverletzungen –, wurde der sieben Jahre alte Bub schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung von der Berufsrettung ins Krankenhaus eingeliefert.
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