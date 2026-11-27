„Ich hatte aber keine Schmerzen“

„Man wird ungeduldig und will nur seinen Knochen haben! Ich habe mich aber streng an das gehalten, was ich darf und was nicht. Somit hatte ich wenig Schmerzen, zumal es nichts gebracht hätte, etwas zu erzwingen!“ Ab sofort ist aber wieder Trainingsbetrieb angesagt: Zweimal pro Woche Beine- und Sprungaufbautraining, dazu Laufübungen und dreimal die Woche geht’s bereits ans Klettern, wenn auch noch in limitierter Form. „Es sind aber große Schritte, ich habe keinen Druck!“