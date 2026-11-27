Neun lange Monate nachdem Franziska Sterrer der Hüftknochen operativ zerschnitten wurde, ist dieser nun endlich wieder zusammengewachsen. Somit ist für das Vöcklabrucker Kletter-Ass wieder Training möglich, doch Druck will sie sich nach der langen Auszeit keinen machen.
Bis Weihnachten sind es zwar noch einige Tage, für die Vöcklabruckerin Franziska Sterrer gab’s aber bereits zuletzt das wohl größte Geschenk. Im Februar hatte sich das Kletter-Ass einer Operation unterzogen, bei der der Hüftknochen ob eines kaputten Knorpels zerschnitten worden war. Neun Monate später gab’s beim Kontrolltermin in Wien nun endlich positive Gewissheit: der Knochen ist vollständig zusammengewachsen!
„Ich war vor der Kontrolle schon nervös. Als die Ärztin sagte, dass alles wieder fest und fertig zusammengewachsen sei, sind mir tausend Steine vom Herzen gefallen. Es ist schwer in Worte zu fassen, der Körper hat es geschafft, den Knochen im Hüftgelenk in neun Monaten wiederherzustellen“, sagt die 28-Jährige, die bei ihrer Heimreise nach Innsbruck auch einen emotionalen Zwischenstopp bei den Eltern in OÖ eingelegt hatte, die oftmals eine wichtige Stütze waren.
Erste Schritte nach 63 Tagen
„Als der Knochen etwa im August noch nicht zugewachsen war, hatte mich meine Mutter aufgemuntert, ich solle mir Zeit nehmen. Auch um die Beweglichkeit bis dahin weiter voranzutreiben“, meint die Athletin der Energie AG Sportfamilie. Auch wenn das oft nicht so einfach war, konnte sie etwa erst nach 63 Tagen die ersten Schritte machen.
„Ich hatte aber keine Schmerzen“
„Man wird ungeduldig und will nur seinen Knochen haben! Ich habe mich aber streng an das gehalten, was ich darf und was nicht. Somit hatte ich wenig Schmerzen, zumal es nichts gebracht hätte, etwas zu erzwingen!“ Ab sofort ist aber wieder Trainingsbetrieb angesagt: Zweimal pro Woche Beine- und Sprungaufbautraining, dazu Laufübungen und dreimal die Woche geht’s bereits ans Klettern, wenn auch noch in limitierter Form. „Es sind aber große Schritte, ich habe keinen Druck!“
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